特斯拉的股價是否被高估？

7月5日，特斯拉股價盤中反复，在尾盤呈現上行，最終收漲0.95%。截至7月5日，該公司股價自今年年初以來漲幅高達近160%。

對於特斯拉股價的看法，方舟基金Ark Invest的創立者Catherine Wood在4月的報告中將特斯拉在2027 年的股價目標定在每股 2000 美元，較當前水平增長了 8 倍，並預測特斯拉的市值將在未來四年內超過 6 萬億美元。而在 2022年，該公司的預測甚至更高，預計到2026年特斯拉的價值將達到4,600美元。但從近期Catherine Wood的行為來看，她在6月12日開始了對特斯拉進行多輪減持，在6月減持了逾63萬股。這可能意味著即使她長期看好特斯拉，但似乎股價已經到了一個階段性的高點。

然而巴菲特對特斯拉並沒有特別感冒，他在5月的年會上表示雖然馬斯克傾向於解決極具挑戰性的目標，並且他有時會成功，但他經常會失敗。而巴菲特表明他傾向於找一些穩定的投資，顯然特斯拉不符合他的要求。並且，巴菲特表達了對其未來盈利預期的不確定性，該行業目前正面臨著激烈的競爭。

Simply Wall St的數據顯示，特斯拉的市盈率已經達到76倍，遠高於同行平均市盈率的23倍。考慮到公司未來的現金流，特斯拉股票被高估了 75.8%，表明截至 7 月 5 日的公允價值估計為 159.21 美元。其公司調查的33名分析師給出的12個月平均目標價在212.73美元。

市場中的投資者對特斯拉的定價也反差較大，ARK Invest對特斯拉12個月目標價定位460美元/股，Morgan Stanley的定價為250美元/股，RBC Capital的定價為305美元/股，Roth Capital的定價為85美元/股。

特斯拉是否是人工智能股？



特斯拉的這波上漲一方面是因降價帶來的銷量增長，而其主要推升因素在人工智能的爆火，作為電動汽車製造商其自動駕駛技術與該概念緊密相連。 ARK Invest認為特斯拉可能最早將在明年推出出租車業務，通過機器人出租車平台，該公司可以從汽車銷售和打車收入流中獲得收入的進一步增長，儘管該領域目前沒有產生任何收入，但 ARK Invest 最終相信特斯拉有能力利用好這一市場機會。它預計在2030年，機器人出租車市場規模將達到8-10萬億美元，預計在2027年，機器人出租車業務帶來的收入將佔特斯拉整體收入的44%。對於Catherine Wood來說，特斯拉的長期看漲理由取決於自動駕駛技術進步的潛力，該技術將使特斯拉出租車車隊成為可能。

除了Catherine Wood對特斯拉的極度推崇外， RBC Capital Markets歐洲汽車首席股票分析師Tom Narayan在 6 月 16 日接受 CNBC 採訪時提到，他的公司對特斯拉的估值 70% 都集中在其自動駕駛能力上。其餘部分在軟件（20%）和汽車硬件（10%）上。他表示，由於自動駕駛出租車的需求即將增加，特斯拉的市值可能會飆升超過 1500 億美元。

根據Precedence Research的預測來看，預計到2030年，全球自動駕駛汽車市場規模將達到 1.8萬億美元左右，2021 年至 2030 年復合年平均增長率將達到 38.8%。



來源：Precedence Research

Allied Market Research的分析指出，2020年全球自動駕駛汽車市場價值為761.3億美元，預計到2030年將達到2.16萬億美元，2021年至2030年復合年平均增長率為40.1%。

而Fortune Business insights給出的預測非常保守，全球自動駕駛汽車市場規模預計將從 2022 年的 16.3 億美元增長到 2029 年的 199.6 億美元。複合年平均增長率在42.97%

馬斯克在7月6日的人工智能大會中表明，特斯拉汽車的全面駕駛功能將在今年年末到來。

一些分歧

當然，仍有一些機構對特斯拉的公司定位有些分歧，例如摩根士丹利的分析師 Adam Jones。他最近告訴彭博社，儘管特斯拉在人工智能領域上進行大量宣傳，但它主要是一家汽車公司，其股票走勢將取決於未來 12 個月電動汽車的供需情況。

Roth Capital 高級分析師 Craig Irwin 在 6 月 7 日接受 CNBC Squawk Box 採訪時也表達了同樣的觀點，他表示特斯拉在電動汽車領域沒有顯著優勢，機器人出租車業務從目前來看只是一個故事。

股價走勢分析

特斯拉昨日收紅，從MACD指標上看出現背離，觀察是否會出現二次金叉，若今晚股價不能延續上漲，指標向下延申或意味著短期高點出現。我們通過觀察此前出現背離時均在高位震盪後出現向下調整，不排除股價在此處也會經歷一定的震盪期。成交量出現縮量，自5月以來該股呈現量價齊升，而近期成交量開始減少。通過參考今年2月，去年9月，去年4月以及21年12月出現縮量後股價的走勢，可以得出特斯拉股價將陷入震盪並有可能向下調整的概率的初步結論。在不跌破240的情況下，當前策略可以高拋低吸為主。



特斯拉 TSLA —— 日線圖

來源：Investing.com，CMC Markets（7月6日）



