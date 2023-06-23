黃金市場前景分析：新一輪淘金熱是否即將到來？

最近的經濟情況和技術圖表令黃金交易者喜憂參半。一方面，最近的科技股反彈助長了偏好風險的股市，徒留黃金橫盤整理。另一方面，美元疲軟構成看漲因素，金價穩定在接近歷史高位的水平，然而，近期的三重頂形態在過去幾週引發了少量拋售。黃金能否迎來突破時刻並刷新歷史新高，這可能會成為各大市場的關鍵指標，因為黃金通常被視為不確定時期的避險資產。淘金熱可能由美元疲軟、央行的購買需求強勁和避險情緒等因素引發。

美元的上升趨勢可能已經結束

自 1971 年美元與黃金掛鉤匯兌被終止以來，金價一直與美元走勢相反。隨著美元相對於其他貨幣升值，金價趨於下降，因為非美元貨幣購買黃金變得更加昂貴。相反，當美元相對於其他貨幣貶值時，金價往往會上漲，因為外國投資者以當地貨幣購買黃金變得更便宜。

來源：Tradingview 截至 6 月 19 日

衡量美元兌其他貨幣強弱程度的美元指數（DXY）通常隨美聯儲的貨幣政策立場而變。 DXY 長達一年的上升趨勢已於 2022 年 12 月結束，當時美聯儲開始放緩加息步伐，從 75 個基點降至 50 個基點。美元的下行趨勢反映了美聯儲鷹派程度或已見頂，在 2023 年 6 月加息週期暫停期間，下跌趨勢可能會延續。儘管這可能只是當前加息週期的暫時停頓，但美聯儲不太可能重啟激進的緊縮措施。因此，黃金很有可能再次建立漲勢。

各國央行公佈創紀錄的黃金儲備需求

各國央行通過購買黃金儲備支撐本幣價值。針對通脹，黃金還能提供一種便於管理的對沖方法，因為金價走勢往往與美元的強勢成反比，為投資者提供了安全的保值方式。據路透社報導，各國央行在 2022 年購買了 1,136 噸黃金，這是在高通脹和地緣政治緊張局勢加劇的情況下有史以來的最高紀錄。 2023 年第一季度，各國央行增加了 228 噸全球儲備，這是自 2000 年以來最高的第一季度購買量。世界黃金協會預計，“各國央行在 2023 年仍將是淨多頭，這歸功於其整體對黃金儲備的積極情緒。中國尤其明顯，第一季度黃金儲備為 3.4 萬億美元，其次是日本，總儲備為 1.3 萬億美元。根據中國人民銀行的數據，中國 5 月份連續第七個月增加黃金持有量，總計 2,092 噸。

潛在的全球經濟衰退

來源：世界黃金協會



潛在的經濟衰退臨近有助於繼續維持處於歷史高位的金價。值得注意的是，芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）跌至疫情前以來的最低水平，同時美國 10 年期和 2 年期國債收益率自 2022 年 7 月以來一直維持倒掛，再加上股市可能出現過度炒作人工智能的情況。這些信號可能預示著風險資產近期會出現修正，VIX 指數可能飆升，隨後金價通常會上漲，這一現像在 2008 年和 2020 年的近兩次全球經濟衰退中可見一斑。

來源：Tradingview 截至 6 月 19 日



