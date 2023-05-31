美聯儲是否會在6月進一步加息，將如何影響近期大熱的AI股？

美聯儲在5月加息25個基點後，市場對美聯儲是否在6月暫停加息展開了討論。但在一系列強勁的數據支撐下，例如勞動力市場強勁，PCE指數呈現反彈，社會支出仍然呈現韌性。加上近期科技股在良好業績的支撐下推動納斯達克指數持續上漲，美國當前的經濟火熱似乎讓美聯儲沒有理由按下暫停加息的腳步。

但目前定論美聯儲在6月加息還為時過早，在美聯儲6月會議召開之前，我們仍會看到5月的就業市場和通脹數據。這些數據若呈現明顯降溫或使美聯儲暫停加息的預期升溫，因為美國經濟的一些領域已經陷入收縮，例如銀行信貸大幅收縮，商業活動指數降低等等，而暫停加息對股市將形成短暫的利空。

即使6月美聯儲暫停加息，也並不意味著美聯儲已經結束了加息過程。考慮到債務上限提高後美國政府新發的債券需要買家，美聯儲在致力於抑制通脹的背景下可能並不會過多參與購買，對於國內機構和海外投資者而言，因現在市場利率已經達到5%，只有更高的利率才能吸引到買家，並且需表明高利率環境將維持很長的一段時間。

因此，可能存在一種情況是，現階段的AI火熱造成了以英偉達為首的芯片公司大幅上漲，包括AMD、台積電，其中英偉達的單月成交量已經達到了2021年11月的水平，隨後股價觸頂下跌，不排除華爾街機構在6月斬獲頗豐後選擇獲利並抽取流動性購入新發的買債。因此，短期來看，6月AI板塊出現調整的概率較大。

澳洲4月通脹超預期反彈，加息預期升溫；股市表現弱勢，6月能否反彈？

澳大利亞統計局在5月31日公佈的數據顯示，4月CPI同比上漲6.8%，超出市場預期的6.4%，前值為6.3%。通脹的再次上行使澳聯儲進一步加息的預期升溫，政府債券收益率走高，促使S&P/ASX 200指數在5月的最後一天下跌1.64%。澳洲股市在5月整體表現弱勢，S&P/ASX 200指數在5月下跌2.98%，整體落後歐美、日本股市。因其權重板塊材料、金融在整個5月表現不佳，信息技術板塊雖然受AI概念的火熱連續上漲，但由於其占整體比重較低難以扭轉大盤頹勢。

市場進入6月，前期漲勢過高的信息技術板塊可能面臨修正。而材料板塊能否反彈需要依賴經濟基本面的情形，中國5月的經濟復甦呈現明顯放緩，一定程度上限制了澳洲礦業公司的營收。而金融板塊目前已經形成了明顯的頂部形態，在高利率環境下信貸的進一步收縮的局面難以扭轉。大盤在6月可能仍將延續較弱的走勢。

新西蘭聯儲連續12次加息，6月暫停加息預期升溫，紐元是否還會下跌？

5月24日，新西蘭聯儲將現金利率提高25個基點，低於市場預期的50個基點，現金利率升至5.5%。由於新西蘭聯儲對緊縮過度表示擔憂，發表了暫停加息的信號，並暗示可能在11月將現金利率提高至5.75%。這意味著新西蘭聯儲很可能將按兵不動一段時間，其鴿派的發言使紐元兌美元大幅下跌，創去年11月以來的最低水平。從目前來看，6月的紐元可能難以扭轉當前的疲弱走勢，除非美聯儲在6月暫停加息可以使空頭得到短暫的喘息，但反彈可能難以延續。

香港股市5月繼續創低，落後於全球主要股指，6月能否迎來轉機？

香港股市5月因中國經濟數據表現疲軟，導致外資持續流出，股市下跌。恆生指數5月下跌8.35%，恆生科技指數下跌7.04%。板塊方面，以騰訊、阿里、美團為首的中概科技股表現不佳，雖然一季度財報整體表現好於市場預期，但增速明顯放緩。 4月表現亮眼的內銀，內險股在5月上旬衝高後連續下跌，板塊指數近乎跌回4月初的起漲區域。新能源汽車板塊繼續呈現低迷的走勢。航空板塊本月大幅下跌13%，國航（-14.02%）、南航（-17.7%）、東航（-14.29%）、國泰（-5.68%）在本月均錄得較大跌幅，反映在五一節假日結束後呈現出的出行需求不景氣現象。而石油股也出現了衝高回落的現象，在5月上旬衝高後直線下跌，其趨勢與中字頭金融股類似，反映出中特估行情熱度的消退連帶影響中字頭石油股，而國際油價的走低也對其產生了拖累。

展望6月，當下市場成交量呈現縮量形態，恆生指數延5日均線持續下跌，暫時價格難言底。市場正在等待更多的利好的經濟數據來印證中國經濟的複蘇擺脫疲軟，目前觀望情緒較重。從技術盤面上看，投資者可等待兩種情形判斷可能出現的階段性底部：1，低位出現放量探底回升則意味著出現一定買盤力量，2，指數連續縮量，但價格在低位盤整止跌。若出現這些情況可能意味著出現一定的下跌修復。

黃金5月連續走弱，在6月又會作何期待？

在風險偏好回暖的5月，黃金5月在衝高後連續走弱，最低觸及1932美元/盎司，距5月4日創下的高點2081美元/盎司回落近150美元。美國經濟的強勁，通脹高企造成了股市、美元走強，從而限制了黃金價格。 6月黃金的走勢可能仍與美元維持較強的負相關性，而美元的走勢取決於前文所提到的勞動力市場和通脹數據，若失業率走高，通脹降溫，美聯儲暫停加息預期升溫，將對美元形成利空，同時對經濟前景的擔憂可能促使黃金扭轉頹勢。因此，我們需要等待這兩個關鍵數據公佈之後再做決斷。



