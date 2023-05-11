通脹連續十個月放緩，暫停加息預期升溫，對股市真的是利好麼？

美國4月總體CPI同比上漲放緩至4.9%，預期為5%，前值為5%；核心CPI同比上漲放緩至5.5%，符合預期，前值為5.6%。

總體CPI的下降對於美聯儲來說是一個積極信號，這支持了美聯儲可能在6月暫停加息。在數據公佈後，CME的FED Watch顯示美聯儲在6月維持利率水平在5%- 5.25%不變的概率上升至96.1%，加息25個基點的概率下降至3.9%。但從核心CPI的數據來看，連續4個月在5.5%附近徘徊，意味著當前通脹仍然具有較強的粘性。美聯儲可能在下次會議中暫停加息，但會強調今年沒有降息的可能。

來源：CME

從股市的表現來看，美國三大股指昨天漲勢分化，道瓊斯指數高開但盤中一度下跌近1%，隨後反彈，收盤-0.09%。納斯達克指數盤中表現整體強勢，收漲1.04%，標普500指數收漲0.45%。

道指的表現整體暫時符合昨日的判斷，即通脹呈現比預期的進一步放緩，即意味著利空。

暫停加息對股市真的是利好麼？

下圖是近40年來道瓊斯指數與聯邦基金利率和衰退之間的關係。大方向上來看，在1980年代以來美聯儲的利率水平整體呈現下跌趨勢，道瓊斯指數整體呈現上漲態勢。即利率下行，導致流入市場的錢變多，推動資產價格上漲。但從階段性的表現來看，每當利率見頂時（圖中藍線標紅圈處），股指都會出現一定程度的下跌，通常都發生在衰退期（圖中下方黃色凸起區域）。邏輯就是，美聯儲加息至峰值後暫停加息，經濟陷入下行趨勢並可能進入衰退，股市下跌，隨後美聯儲開始快速降息，股市上漲（降完息後保持低利率一段時間，股市連續上漲）。

道瓊斯指數（黑線） vs 聯邦基金利率（藍線）來源：Tradingview, CMC Markets

因此，若美聯儲在6月結束了加息週期，這意味著股市將陷入持續的拋壓。從目前來看，從結構上道指的表現比納指、標普500更弱。納指現階段上升趨勢暫時完好，昨日向上突破了平台阻力區域，價格持續位於5日均線之上。雖然短期來看納指偏強，但預計上方空間有限。對於投資者而言，我們無法判斷頂部具體在哪，但考慮到未來潛在的大概率下跌風險。此處並不適合再過分看多，可等待價格失守5日均線再做決斷。

道瓊斯工業指數 DJI Cash —— 日線圖來源：CMC Markets（5月11日）

納斯達克100指數 NDAQ 100 Cash —— 日線圖來源：CMC Markets（5月11日）

標普500指數 SPX 500 Cash —— 日線圖來源：CMC Markets（5月11日）



