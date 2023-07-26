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如何使用MetaTrader 4

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CMC Markets

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26 Jul 2023, 13:20

如何使用MetaTrader 4

MetaTrader 4（MT4）交易平台因其高級製圖功能、技術分析工具和自動化功能而深受外匯交易員歡迎。在本文中，我們將從安裝到交易逐步介紹如何使用MT4。

MT4的安裝和設置 

在使用MT4之前，您需要下載並安裝該平台。您可以點擊此處下載該平台（我們提供Windows版本或Mac版本供您選擇下載）。安裝過程非常簡單方便，請按照安裝嚮導的提示進行。

MT4安裝完成後，您需要設置您的交易賬戶。這一步需要輸入您的賬戶信息，包括您的賬戶號碼、密碼和服務器名稱或IP地址。

MT4平台使用導航 

賬戶設置完成後，您就會進入MT4平台。剛開始的時候，您可能不知從何下手。但只要稍加練習，您很快就能熟悉其各種功能。

MT4平台頁面

MT4平台的主窗口分為以下幾個部分：

  • 市場觀察：顯示可供交易的各種金融產品，以及其買入和賣出價格。
  • 圖表窗口：顯示所選金融產品的圖表，以及您所添加的任何技術指標。
  • 導航器：顯示您的交易賬戶、指標和自動交易系統（EA）。
  • 終端：顯示您的賬戶歷史、未平倉頭寸和買賣盤記錄。

MT4交易下單

如需在MT4中進行交易，首先您需要在市場觀察窗口中選擇您希望交易的產品。在選定某金融產品後，您可以雙擊該產品或點擊右鍵並選擇“新訂單”。

在新出現的“新訂單”窗口中，您可以選擇交易規模、止損、止盈和任何其他交易參數。交易參數設置完成後，您就可以立即進行交易或設置待執行訂單以便在滿足某些條件時執行交易。

MT4的技術分析

MT4提供各種技術分析工具和指標，以幫助您分析市場趨勢並做出明智的交易決策。如需在圖表上添加指標，您可以點擊工具欄上的“指標”按鈕，或者在圖表上點擊右鍵並選擇“指標”。

然後您就可以選擇您希望添加的指標、設置其參數並調整其外觀。您還可以將指標設置保存為模板以便未來使用。

MT4的自動交易(EA) 

MT4還提供智能交易系統（EA）以便進行自動交易。如需使用EA，您首先需要在平台上完成EA下載和安裝。 EA安裝完成後，您可以將其拖放到圖表上或從導航器窗口中進行選擇。

您可以為EA設置參數，如交易規模、止損和止盈水平。然後，該EA將根據您所設置的參數自動執行交易。

總結​ 

作為一個先進的交易平台，MT4可提供多種功能來幫助您分析市場和執行交易。通過了解如何使用MT4，包括從安裝到下單以及使用技術分析工具和自動化功能等各個步驟，可以幫助您做出明智的交易決策，從而提升您的交易業績。


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