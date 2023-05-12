如果經濟衰退來臨，該如何選擇資產配置？

美聯儲主席鮑威爾在5月初的議息會議中表示經濟有可能陷入衰退，但應該是溫和的。同時向市場傳達仍有經濟軟著陸的可能性。雖然從近期的數據來看美國的經濟仍然強勁，失業率維持在歷史低位水平，核心通脹連續4個月在5.5%附近徘徊，製造業PMI自去年12月以來連續4個月持續回暖，回到50以上的榮枯線之上。但隨著長短期國債收益率倒掛開始呈現收斂意味著市場對經濟前景仍然報以偏悲觀的想法，那麼如果經濟出現衰退，該如何選擇資產配置呢？

從下圖可以看出，在衰退期間，道指，國債收益率均呈現下跌的趨勢。國債收益率的下跌反映的是國債價格上漲，即在衰退區間發揮避險屬性。

道瓊斯工業指數（黑色） vs 美國2年期（淺藍）與10年期（綠色）國債收益率來源：Tradingview, CMC Markets（5月12日）

然後就是大家所關注的黃金，黃金在本月初曾一度觸及歷史新高，主要因素為美聯儲地區銀行風險重燃，避險情緒推升金價。但目前價格距高位已經回落約70美元。通過過去40年期間黃金在衰退期間的表現來看，黃金均呈現先抑後揚的態勢（1990年代初期衰退，黃金整體走弱），即在衰退初期遭到拋售，隨後觸底走強。結合當前金價處於歷史高位附近，不排除價格在衰退剛來臨時出現一定程度的調整。

現貨黃金 XAU/USD —— 月線圖來源：Tradingview, CMC Markets（5月12日）

原油在衰退區間均出現下跌行情，雖然原油自去年6月觸頂後連續跌了11個月，但目前仍難言觸底，可能需要出現加速放量下跌（發生衰退時）時才有可能見底。

WTI原油 —— 月線圖來源：Tradingview, CMC Markets（5月12日）

美元指數通常在衰退初期衝高見頂，隨後在衰退期間和降息的環境下呈現下跌。如下圖所示

美元指數 USDX —— 月線圖來源：Tradingview, CMC Markets

綜上所述，結合現在的時間段來看，經濟發展週期處於降溫的階段，暫時未進入衰退。而關注現在各類資產的價格表現來看，美元指數自4月以來在100 - 101附近企穩，在過去的幾個月持續呈現下跌態勢；歐美股市自去年10月以來持續走強，目前來看道指以及歐洲股指開始出現乏力，納指仍然強勁，但可能是強弩之末；黃金創歷史新高，在現階段處於高位；美債價格開始觸底持續走強；原油目前仍在下跌中，暫未出現明顯見底信號

觀點：美債價格或持續走強；美元100 – 101或有反彈需求，持續至衰退發生，隨後下跌；黃金現階段為高位，等待調整後的低吸機遇；股市或逐步見頂；原油下跌暫未見底，等放量殺跌。



