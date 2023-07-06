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如何在MT4平台上建立和回測交易算法

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CMC Markets

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06 Jul 2023, 12:00

如何在MT4平台上建立和回測交易算法

算法交易是外匯交易者中越來越流行的交易類型，它可以用來在外匯市場上實現複雜交易策略的自動化。 MetaTrader 4 (MT4)是外匯交易中最流行和最廣泛使用的交易平台之一，它為開發和回測算法交易策略提供了一系列功能，如在MT4平台的 "視圖 “部分裡的強大的策略測試工具。

什麼是算法交易？


算法交易是指使用計算機算法來開發自動系統，在金融市場上產生買入或賣出信號。這些系統被設計成實時連續運行，根據預先確定的標準檢測市場機會並自動執行交易。

算法交易由於其各種優勢，如速度、準確性、一致性和低成本，已經在零售交易者中越來越受歡迎。然而，它的實施也可能是複雜的，因為它需要對市場條件和編程技能有深刻的理解。

使用MT4進行算法交易的好處 


MT4提供強大的工具和功能，可以幫助交易者比其他平台更快、更容易地創建自動交易策略。使用MT4進行算法交易的一些潛在好處是： 

1. 輕鬆獲取歷史市場數據 
使用MT4，交易者可以獲得歷史數據，以便在真實市場部署算法之前對其進行回溯測試。該平台允許交易者從經紀商（如CMC Markets）下載不同符號的歷史數據，這樣他們就可以快速準確地針對不同條件測試他們的策略。這在設置自動策略時很有用，因為編碼規則在上線前需要正確的數據集。

2. 技術指標 
MT4有大量的技術指標可用，使交易者能夠快速識別市場上的潛在機會。技術指標是數學計算分析過去的價格行為，以預測未來的價格走勢。通過將這些技術指標納入自動化系統，交易者可以提高信號的準確性，同時可能將風險暴露降至最低。

3. 腳本自動化工具 
交易員可以在MT4上創建自定義腳本，自動化例行流程，例如按照設定的時間間隔開倉或根據滿足特定條件關閉現有倉位。這使得開發自動化系統比手動操作更加容易，從而可以減少設置過程中的人為錯誤。自動化腳本的使用可以提高交易的效率，並幫助交易員避免在重複性任務中出現錯誤。

4. 智能交易系統   
智能交易系統（EA）是預先編程的智能化程序，根據用戶定義的規則自動執行交易，無需任何人工干預。在MT4上開發專家顧問很簡單，有工具可以實現拖放功能，即使是新手交易者和程序員也可以快速開發自己的自定義EA。你可以在這裡了解更多關於智能交易系統的信息。

開發和實施自動化系統需要對市場條件和編程技巧有深入的了解，這對許多人來說是很困難的。這就是為什麼MQL5社區總是可以讓新的和有經驗的交易者分享信息和/或合作開發新策略。關於如何使用MT4的更多信息，請查看這裡。


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