AI的狂歡還能持續多久？債務協議的結果會如何影響後市？

自ChatGPT帶火了AI概念後，作為該產品開發商OpenAI的芯片供應商，英偉達在上個季度出售了42.8億美元的數據中心芯片，該領域的銷售增長自2016年以來增長了約30倍。華爾街充分認可其在AI領域的龍頭地位，上週曾創下單日24.37%的漲幅，週五繼續走高，目前市值來到9620億美元，距離“萬億美元市值俱樂部”僅剩一步之遙。



英偉達CEO黃仁勳趁熱打鐵，在5月29日（北京時間）的演講中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200已經投入量產，將為高性能計算和復雜的AI運算提供動力；並為遊戲推出全新定制AI模型代工服務，增強遊戲玩家的沉浸感；以及與全球最大廣告公司WPP展開合作，利用生成式AI製作廣告。

在股價實現了歷史性的飆升之後，鋪天蓋地的利好相繼襲來，這場 AI的狂歡盛宴似乎還沒有終結，該行業在未來的發展前景目前仍被普遍看好，其可能成為帶動第四次技術革命的主力軍。不過對於投資者而言，最為關心的問題在於，以當前價格介入是否仍具有可觀的回報。

AI的爆發促使美國三大股指在5月形成了明顯的分化，即道指弱，納指強，標普500震蕩的局勢。道指由於受美國債務違約風險的影響持續走弱，然而納指由於AI股的強勢表現淡化了對美國債務違約的擔憂。隨著上週末美國白宮與共和黨達成了初步協議，市場風險偏好在周一開盤的時候得到進一步的提振，各國股指期貨（美國、日本、歐洲股指）相繼出現高開，然而後續均出現了高開低走的情形。週二亞盤時段，亞太地區表現相對疲軟，日本、澳大利亞、中國股市均在上半場表現低迷。

債務協議將面臨國會考驗



該債務協議包含以下幾個重要內容：

凍結當前31.4萬億的債務上限，並延期兩年

限制開支，將24年的非國防開支預算縮減至22年水平，25年的開支漲幅控制在1%

收回未使用的COVID資金

縮減政府福利，提高無需工作直接領取政府食物救濟的年齡門檻，從49歲提高至54歲。

全面改革能源許可證的審批流程，加快審批效率。

該協議將在本週送往國會進行通過，可能會受到兩黨很多人員的反對。雖然延長了債務上限兩年避免了民主黨在明年大選會遭受債務違約風險從而丟失選票，但縮減了政府福利也損害了民主黨進步派的利益。而共和黨極右翼對於麥卡錫同意將債務上限提高表示強烈的反對，表示將極力阻止協議在眾議院通過。

目前的潛在風險在於，如何說服兩黨中的極左和極右人士在參眾兩院順利通過協議，出現拖延的概率仍然較高，會打擊市場的風險偏好情緒。

當然，債務上限協議是兩黨博弈的工具，真正發生違約的概率非常低。

若順利通過國會，對於市場是否進一步利好

若協議立法生效後，下一步政府將會在短期內發行大量債券來維持運作，從目前的美國債務時鐘的數據來看，美國實際債務為31.8萬億，而債務上限為31.4萬億，即在觸及債務上限後美國財政部挪用TGA賬戶中的存款維持政府運作。因此政府會發債並首先彌補這個窟窿。

來源：US National Debt Clock（5月30日）



接下來兩年政府將通過發債來籌集資金維持運作，問題點在於發行的債券誰來接手。考慮到目前短期市場利率已經達到5%，意味著可能需要再度提高市場利率才有可能吸引到買家，也就是美聯儲需要進一步進行加息。



美聯儲作為美債的最大持有者，此次可能並不會過多的接手新發的政府債券。自2020年疫情爆發以來，美聯儲的資產負債表規模從4萬億飆升至8萬億以上。在去年開始了縮表，但目前的資產負債表規模仍然在8萬億規模之上，並且我們看到了3月爆發了地區銀行業危機後美聯儲的資產負債表規模出現了短期反彈，意味著美聯儲在當時已經向市場注入了一定的流動性，由此我們也看到了美國通脹的粘性。從目前來看，美聯儲的首要目標需要抑制通脹至2%以下，如果這次在充當接盤美債的主力軍則會使通脹產生上行風險，意味著美聯儲前10次加息的努力白費。

美聯儲資產負債表

來源：TradingEconomics

因此，這個重擔將落在了華爾街機構和境外投資者身上，而這意味著將從當下的市場中抽取流動性，這對於當下金融市場可能是個利空。不過我們現在也看到了一番景象，納斯達克、歐洲股市、日本股市在近一段時間內飆升。因此，我們也可以假設，當下股市的飆升是為了預留出充足的調整空間，防止在市場被抽取流動性時出現股市崩盤的跡象。對於華爾街機構而言，在AI賺足了鈔票後，美聯儲只需要暗示接下來仍有加息的空間並且在一定時間內不會降息，美債對於投資者而言就具有充分的吸引力。

股市接下來的趨勢將會怎樣的？

通过上文论述，我们推算出美联储可能采取超出市场预期的加息措施来提高美债的吸引力，并且也符合当下通胀存在粘性的需求。对于6月而言，唯一的变数在于美国5月劳动力市场数据和通胀数据，若出现了工资增速放缓，新增就业放缓，失业率走高，即在短期对股指形成利空（5月5日公布的劳动力市场数据超预期强劲，股市上涨，如图中标红圈处）。若通胀数据出现明显放缓，或提高6月美联储暂停加息的预期，这意味着市场的短期调整压力。

納斯達克100指數 NDAQ Cash —— 日線圖

來源：CMC Markets（5月30日）

即使6月出現暫停加息，也並不意味著7，9月美聯儲會結束加息，此後可能仍需要觀察進一步的數據作出指引。根據前文的指引，美聯儲有可能在7，9月仍有加息的空間，這對於股市反而是階段性的利好。

因此，我們可以大致預演以下接下來納指可能出現的走勢：

納斯達克100指數 NDAQ Cash —— 週線圖

來源：CMC Markets（5月30日）

中長期走空的邏輯：貨幣政策進入尾聲，結束加息則意味著經濟增長低於潛在趨勢，AI概念熱度消退，AI產品的真正成熟落地需要時間（有可能發生在下一次放水時期）。

解決債務危機的一些方法

1. 發動戰爭消滅債主（可能性極低）

2. 不斷提高債務上限（治標不治本，氣球越吹越大總有爆的一天）

3. 通過AI發動第四次技術革命，大幅提高社會生產力，縮減成本，使政府實現扭虧為盈。 （目前來看最靠譜）



