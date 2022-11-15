恆指暴力反彈超20%，底部已現？

恆指自10月31日觸及十年來低點14600後開始了強勢反彈趨勢，截至11月14日盤中最高觸及18187.4點，較低點反彈幅度約23%。

此輪反彈主要的驅動力為內外多重利好消息推動。海外方面，美國10月總體和核心CPI均超預期回落，這讓市場解讀為美國已經處於價格壓力緩解的初期階段，抗擊通脹取得了初步的進展，支持了美聯儲在12月加息50個基點，風險偏好的回升促使全球股市在上周大幅度上漲。

國內方面，上週五國務院聯防聯控機制綜合組發布了進一步優化疫情防控工作的二十條措施，防控政策逐步擺脫「一刀切」，向精準防控轉變，這加大了市場對於中國經濟復甦的預期。

房地產行業也迎來政策利好，監管層出台16條金融新政加大對房市的扶持力度，使市場風險偏好得以修復，地產股連續大漲兩週，碧桂園自11月1日低點1港元反彈約248%，萬科自低點9.87港元反彈約49%，龍湖集團自低點7.26港元反彈約225%，華潤置地自低點23.95港元反彈約45%。

大型科技股也大幅度上漲，自10月底以來，騰訊、美團、京東累計反彈均超40%，阿里巴巴反彈約28%，網易反彈約30%。

新能源汽車方面，自10月底以來，比亞迪股份累計反彈約24%，蔚來汽車反彈40%，小鵬汽車反彈約58%，理想汽車反彈約50%。

分析港股底部是否出現，首先要參考美股。從過去歷史的走勢來看，港股和美股保持高度的正相關性，由於香港實行聯繫匯率制，港元與美元掛鉤，港股定價權主要取決於外資，由此我們需要判斷的是美股的熊市週期是否已經結束。

香港恆生指數（藍線） vs 標普500指數（黃線）

來源：Tradingview, CMC Markets（11月15日）

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以本世紀兩者走勢舉例，從上圖可以清晰的看出，恆生指數與標普500指數的底部幾乎在同一時間出現。分別出現在2003年初，2009年初，2011年10月，2016年1月，2020年3月。

而對於美股的底部是否出現，我們已經在之前的文章做過具體分析，詳情參考：道指大漲3.7%創8月19日以來新高，「牛來了」還是高位出貨？

本輪反彈的主要驅動力為多重海內外利好消息的持續發酵，然而我們需要理性思考目前的宏觀經濟狀況。國家統計局最新的數據顯示，中國10月社會消費品零售同比-0.5%，低於預期的1%，前值為2.5%；10月規模以上工業增加值同比5%，低於預期的5.2%，前值為6.3%；1-10月城鎮固定資產投資者同比5.8%，低於預期的5.9%，前值為5.9%。數據反映出當前宏觀經濟復甦進程仍不牢固，內需仍處於疲軟態勢，房地產市場目前觀望情緒仍然較重，而疫情管控的全面放開可能需等到明年第一季度之後。

由此可見，當前港股的反彈屬於長期下跌後的超跌修復，此處走深「V」站上20000點上方的概率相對較低。投資者應警惕追高風險。但從另一方面來看，隨著中國政府不斷出台利好政策支持宏觀經濟復甦，疫情防控也在朝好的方向發展。政策的落實需要時間，後續消費信心料得以修復。因此，即使恆指可能出現二次回落，但可能處於底部震盪態勢，下方空間相對有限，投資者可以把握每次出現深回調的機會。

香港恆生指數 HSI —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月15日）

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