联储再行发飙，黄金反弹是否终结？

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財報預覽：英偉達營收將下降

8月24日美國股市收盤後，英偉達將公布其2022財年第三季度收益。全球經濟疲軟導致英偉達股價今年迄今已下跌44%，而目前半導體供求曲線達到峰值（供大於求）也為經濟形勢帶來挑戰。該公司遊戲業務營收可能驟降，同時其數據中心的銷量增長預計會放緩。投資者將重點關注英偉達第三季度的收益情況，並以此衡量在收益預期已降低的情況下該公司未來的增長軌跡。