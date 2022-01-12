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Market Outlook

今日市场展望：跌破支撑的美元指数是否见顶？美股反弹能否进一步延续？黄金这次能否成功冲破1830？

The trend for the US dollar

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

12 Jan 2022, 21:15

破支撑的美元指数是否已经见顶？

美元指数自去年11月达到高点97后，一直呈现长达两个多月的高位震荡趋势。昨日，美元指数跌破了重要的支撑，但整体从日线结构上仍处于上行的趋势之中，并且价格已经处在趋势线的支撑区域。从目前的情形来看，美元指数的多空双方正在围绕95关口进行争夺，如若该位置失守，价格则可能去向94.5-94.7附近。如若该位置能企稳反弹，价格有望延上行趋势线企稳反弹。
从今年来看，美国的加息年奠定了美元指数中长期走强的逻辑，而现阶段的回落是在市场充分消化加息预期后的反映，美元指数需要等待下一次的鹰派指引来进行上行。在本月的美联储利率会议则可能讨论3月加息以及缩表，届时或给与市场更加明确的路径，言论有可能较为激进，因此仍会给美元带来支撑。综上所述，美元指数的回落是短期的。


 
美元指数 DXY —— 日线图
图片来源：Tradingview

 

标普500指数关注重要阻力区域。
标普500指数昨日继续维持反弹趋势，在CPI数据公布后冲高至4750附近后承压回落，目前在4700-4750这一区域窄幅震荡。从现在的宏观环境下，美国的CPI进入到了7的时代，这意味着接下来美联储的政策或将更加激进，美国10年期国债收益率在本月也上涨了20个基点，全球债券收益率的急剧上升意味着股市的吸引力将逐渐减弱。因此，在1月27日的美联储会议上，美联储将针对通胀不断释放鹰派信号，而这也有可能打压美股的反弹趋势。
因此，在标普500指数在现阶段很难走出创新高的趋势，目前可关注4750这一重要阻力能否突破，如若价格不能突破，标普500指数恐再次回到4600附近。


 

标普500指数 SPX —— 4小时图
图片来源：CMC Markets


现货黄金再次迎来1830考验

昨日在美元指数的暴跌情况下，现货黄金录得大幅反弹，日高冲至1828.25美元/盎司，随后略有回落。这将是自1月3日以来第三次挑战1830这一重要阻力位。高通胀仍然给与了黄金强势的支撑，已经录得4日连涨趋势。对于多头而言，黄金必须突破1830，才有进一步上行的动力，如若这次冲击该整数关口失败。而在月底的利率会议的鹰派预期下，黄金价格恐将失去多头动能。如若成功突破，价格有望涨至1860。


 
现货黄金 XAUUSD —— 4小时图
图片来源：CMC Markets


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