黃金失守1700，9月是否還會創新低？抄底再等等

自8月以來，美元指數因美聯儲激進言論而接近20年高位，強美元對金價造成了很大的沖擊，迫使金價在8月份結束時連續第五個月下跌。昨日金價進一步下跌至最低1688.89美元/盎司，為7月21日以來的低位。今日亞盤金價溫和反彈，當前報價1699美元/盎司。

對黃金而言，其主要下跌風險正在被市場消化（美聯儲在9月大概率加息75個基點），CME的Fed Watch定價顯示，9月份加息75個基點的可能性為70.5%。市場仍然在等待9月2日的非農和9月13日的8月通脹數據，風險事件暫未全部兌現，9月整體仍面臨承壓。若美聯儲在9月21 - 22日（美東時間）符合市場預期般行動，或造成利空兌現。

短期來看，投資者將關註今晚的非農數據。市場預計非農就業人數增幅將放緩至30萬(7月為52.8萬)，平均時薪增幅將放緩至0.4%(7月為0.5%)，但失業率將維持在3.5%。

金價在觸及1688.89後呈現雙底結構，或面臨技術派多頭的掙紮，併且配合就業報告的降溫預期引領一波短線的反撲。若出現短線反彈，可參考5日線阻力1715附近，隨後是1730附近。

但在非農之後，市場下一個關註點是8月通脹數據，美聯儲此前錶示不會通過1-2個月的數據下定論，通脹料仍維持高位，預計對黃金形成進一步壓力。

而從過往歴史來看，以過去10年（2011- 2021）年的走勢來看，黃金在9月收陰概率超80%（除2012、2016年）。結合今年9月的基本面，大概率仍會出現收陰。如下圖所示

黃金兌美元 XAU/USD —— 月線圖

來源：CMC Markets

因此，黃金在9月進入到加速沖底的階段。隨著9月加息落地後，下一次美聯儲利率會議為11月1日 – 2日（美東時間）。在連續三次加息75個基點後，美聯儲料對經濟數據進行評估，料9月就業市場和通脹進一步降溫，結合中期選舉將至，美聯儲政策步伐或放緩，黃金迎來喘息期。

從長端角度來看，金價雖然短期仍面臨一定 的下行風險，但它也受益於經濟衰退風險。隨著美聯儲在9月激進加息後，美國經濟可能在2022年第四季度失去動能，通脹將開始緩解。對經濟增長放緩和衰退風險上升的擔憂應該會緩沖金價下跌的影響。

黃金兌美元 XAU/USD —— 周線圖

來源：CMC Markets

從周線級別來看，黃金在7月中旬觸及1680後反彈至1800上方，此為下行5浪中的4浪調整，目前價格處在下行的第五浪，價格或破前低進一步下行至250均線支撐1600附近。

RSI指標暫未出現超賣，MACD指標沒有出現明顯拐點，因此暫未出現底部信號。

若價格在9月加速下跌破低，走出標准5浪形態，價格或觸底，隨後迎來底部調整反彈，投資者需密切關註底部企穩信號。



