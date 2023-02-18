一週展望：美聯儲2月貨幣政策會議紀要來襲，鷹派加息預期再度來臨或施壓股市？

上週主要產品漲跌幅

來源：CMC Markets

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本週重要經濟事件和數據

中國2月LPR利率 —— 週二

自中國去年12月取消疫情管控後，中國1月經濟呈現明顯復甦的徵兆。房地產市場出現回暖趨勢，居民消費顯著提高。 1月的信貸規模超預期增長，尤其表現在企業部門，反映出現階段企業在邁入正常的生產軌跡後對經濟復甦的信心。在宏觀經濟維穩復甦的背景下，經濟學家預期央行在2月的貨幣政策將繼續按兵不動，預期1年期LPR利率維持在3.65%，5年期LPR利率維持在4.3%。

美國2月Markit製造業與服務業PMI初值 —— 週二

1月的製造業與服務業PMI相較於去年12月都出現了顯著的回暖，其中製造業PMI錄得46.9，服務業PMI錄得46.8。市場預期2月的數據將繼續呈現小幅增長態勢，預計製造業PMI為47，服務業PMI為46.9。但仍然低於榮枯線下方，並且體現出增長乏力的情形。需要注意的是，這種維穩的態勢在高利率環境下還能持續多久？貨幣政策的滯後效果在何時會真正顯現出來？



新西蘭聯儲利率決議 —— 週三

新西蘭去年第四季度總體CPI錄得7.2%，通脹的增長似乎已經陷入到了停滯，但相較於去年第二季度的7.3%並未出現明顯的好轉現象。這迫使新西蘭央行在貨幣政策仍然不敢掉以輕心，市場預期新西蘭央行本週將繼續加息50個基點，將現金利率提高至4.75%。

美聯儲2月貨幣政策會議紀要 —— 週四

在美聯儲2月加息25個基點後， 投資者和美聯儲似乎對今年可能採取的利率方向存在分歧，央行承諾在抗擊通脹的鬥爭中“堅持到底”，而市場押注美聯儲將放鬆政策。這造成了美股在上週的走勢整體呈現震盪趨勢。

美聯儲主席鮑威爾對這種分歧負有部分責任。在 2月會議後的新聞發布會上，鮑威爾堅稱還會有更多加息，並表示美聯儲今年不考慮降息。但他未能就有關市場降息預期的直接問題進行有力反駁，這擴大了市場對利率的定價與美聯儲經濟預測之間的差距。

自那次會議和新聞發布會以來，幾位美聯儲官員反對市場的鴿派說法，並誓言利率將在更長時間內保持較高水平。會議紀要應該更深入地了解政策制定者對通脹的看法，以及他們預計利率將維持在當前水平多長時間。然而，值得記住的是，這次會議是在美國服務業數據和就業報告發布之前舉行的。但在會議之後公佈的諸多數據都反映了通脹具有上行風險，就業市場超預期強勁，通脹降速放緩，PPI與CPI的剪刀差擴大，零售數據強勁。這促使美聯儲的部分官員再度提出可能在3月重回加息50個基點的軌道中。

會議紀要可能回答的一個關鍵問題是，美聯儲官員是否堅持他們 12 月的點陣圖預測。



美國第四季度GDP修正值 —— 週四

儘管美聯儲已將基準利率上調至 4.5% - 4.75%，但美國經濟表現相當不錯，在經歷了上半年的疲軟後，即使在美聯儲下半年連續4次加息75個基點後，去年第三季度和第四季度都實現了強勁增長。

上個月對第四季度國內生產總值的初步估計為 2.9%，高於經濟學家預期的 2.5%，市場預期修正值將於初步估計持平。繼第三季度 3.2% 的擴張之後。消費者支出增長率為 2.1%，低於第三季度的 2.3%，略微令人失望，不過考慮到購物者為假期提前囤貨，零售額在 11 月和 12 月收縮，這並不令人意外。 1 月份的支出可能已經反彈，個人支出和收入數據很快就會公佈。



美國1月核心PCE —— 週五

美聯儲首選的通脹指標核心個人消費支出 (PCE) 價格指數在截至 12 月份的一年中從 9 月份的 5.2% 降至 4.4%。隨著該指標降至 2021 年 10 月以來的最低水平。

1 月份核心 PCE 數據的進一步下降可能有助於維持圍繞物價增長疲軟的討論。然而，對於股市多頭來說不幸的是，1 月份強勁的就業報告表明核心 PCE 不太可能大幅下跌。美國勞動力市場在 1 月份意外增加了 51.7萬個工作崗位，打破了經濟學家預測的 18.5萬 個。因此，通貨膨脹可能會保持在相對較高的水平，物價可能會因在職人員的個人支出增加而上漲。

市場預期1月核心PCE漲幅同比小幅下降至4.3%，前值為4.4%。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：中國2月LPR利率



週二：美國2月Markit製造業與服務業PMI初值

歐元區2月製造業與服務業PMI初值

英國2月製造業與服務業PMI

加拿大1月CPI



週三：新西蘭央行利率決議

新西蘭1月貿易帳



週四：美聯儲2月貨幣政策會議紀要

韓國央行利率決議

韓國1月PPI

美國第四季度GDP修正值



週五：美國1月核心PCE

日本1月CPI





本週重要產品關注

納斯達克100指數 NDAQ Cash—— 4小時圖

來源：CMC Markets（2月18日）

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納斯達克從4小時級別來看，在12750 – 12850遇到明顯阻力。價格在上週四因美聯儲官員重新提出3月加息50個基點後迅速下跌，跌破了4小時級別的上升趨勢線。從目前來看，價格仍處於盤整階段。投資者需要關注下方的重要支撐12000-12150，若跌破該區域或引發價格的進一步下行。

現貨黃金 XAU/USD —— 1小時圖來源：CMC Markets（2月18日）

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黃金自2月由於受到強美元的打壓陷入持續下跌趨勢。短期來看，空頭陷入一定超賣，1830具有明顯的支撐。因此該價格附近金價或呈現一定的反彈態勢，但預計空間有限。上方阻力1865-1870。若能反彈突破該區域或進一步挑戰阻力1890-1900。

美元指數 USDX —— 4小時圖

來源：CMC Markets（2月18日）

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美元指數在上週整體呈現反彈趨勢，符合我們的預期。週五價格衝高回落，在104.5附近承壓，該位置也為去年12月以來的區間高點附近。本週投資者需要關注價格能否形成突破，若失敗價格或短期陷入回落至103，但在加大加息幅度的預期下，美元現階段的反彈或還未結束，料在經歷短期休整後繼續上行。投資者可等待回調後低吸機會。

香港恆生指數 HSI —— 日線圖

來源：CMC Markets（2月18日）

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香港恆生指數在失守21000重要關口後上週呈現持續下跌趨勢，從目前來看暫未看到有效的止跌信號，因此價格或繼續表現低迷。投資者需關注60日和250日均線的交匯處20200附近的支撐。若獲得支撐價格有望呈現一定程度的反彈。若失守該支撐價格或進一步下行至19200。



