美聯儲如期暫停加息但提高未來加息預期，納指、美元後續如何看待？

美聯儲在6月的利率會議中如市場預期暫停加息，美股在暫停加息後一度短暫跳水，但在鮑威爾的新聞發布會中通過一系列發言緩和了市場風險情緒，例如上調全年經濟增長預期，下調失業率預期，上調核心PCE預期。美聯儲的點陣圖預測利率可能達到5.5 – 5.75%，意味著年內可能還有1次50或2次25個基點的加息，如下圖所示



來源：Fed Reserve

美聯儲主席鮑威爾通過暫停加息，並傳達加息預期來引導市場認為美聯儲並不會過度緊縮影響金融系統的穩定性，也不會過早的進行寬鬆，避免通脹根深蒂固。而這樣的行為也促使美股進一步向上運行，美元指數的跌勢也得到了一定程度的緩解。

鮑威爾通過這種打太極的方式，提高加息預期促使美債收益率維持在高位吸引買家購入政府新發債券，上調經濟增長預測使股市能堅挺的站在高位，所謂兩全其美。但有可能會出現一種情形，即嘴上說加息，但實際加息週期可能結束（後續若數據進一步走軟）。因為實際的經濟數據可能並不像鮑威爾嘴上所說的那樣強勁，例如PPI連續下滑，失業率呈現初步走高跡象，房市走弱，製造業萎縮等。

美國PPI同比

來源：TradingEconomics

美國失業率

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美國30年期抵押貸款利率

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美國建築許可

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美國單戶住宅均價指數同比

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美國ISM製造業PMI

來源：TradingEconomics

在這種情形下，美國實際的經濟基本面與鮑威爾所闡述的形勢可能已經產生了一些背離，但由於目前美聯儲的預期管理，以及資金方的選擇性忽視，通過概念炒作，促使美股持續上行，以及維持美元近期的反彈，為未來的降息打開空間。因此，對於當前的大盤指數，在納斯達克經歷了連續三個月的無調整上行後，傾向於在接下來的一個季度進行高位盤整，即不會出現大幅度調整，但斜率將放緩，如下圖所示

納斯達克100指數 NDAQ Cash —— 日線圖

來源：CMC Markets（6月15日）

而美元指數接下來的走勢或將如下圖所示。



美元指數 USDX —— 4小時圖

來源：CMC Markets（6月15日）



