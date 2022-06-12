一周展望：通胀爆表，美联储6月利率会议来袭！日本央行本周是否挽救疲弱日元？

上 周回顾

周五北京时间20：30，美国劳工部公布数据显示5月CPI同比上涨8.6%，创40年来新高，超出市场预期的8.3%，前值为8.3%；环比上涨1%，市场预期为0.7%，前值为0.3%

美国5年期和30年期国债收益率出现短暂倒挂，5年期国债收益率升至2008年8月以来高点3.265%，2年期国债收益率突破3%至日内高点3.071%，10年期国债收益率上涨至日内高点3.178%

美国三大股指周五重挫，纳指跌3.56%，报11857.79点；标普500指数跌2.93%，报3907.02点；道指跌2.74%，报31447.53点。

欧洲股市全线收跌，欧洲斯托克50跌2.73%，报3601点；德国DAX40跌2.35%，报13786.46点；英国富时100跌1.31%，报7340.87点；法国CAC40跌1.89%，报6184.64点。

亚太方面，富时中国A50涨1.92%，报13940点；恒生指数跌0.95%，报21438.6点；澳洲200指数跌2.12%，报6815点。

美元指数周五收涨0.87%，报104.22；澳元兑美元跌0.73%，报0.7045；欧元兑美元跌0.93%，报1.0519；英镑兑美元跌1.43%，报1.2314。

现货黄金周五探底拉升，CPI数据公布后曾一度跌至低点1825.27美元/盎司，随后迅速拉升，突破1870，报1871.53美元/盎司。白银涨1.02%，报21.91美元/盎司。

国际两油周五收阴，美国WTI原油跌0.76%，报121.24美元/桶；布伦特原油跌0.9%，报123.67美元/桶。

本周重要经济事件和数据

美联储利率决议 —— 周四

周四北京时间凌晨2：00，美联储将公布6月利率决议，市场普遍预期本次会议将加息50个基点至1.25%-1.5%。由于周五火爆的通胀数据使美联储此前声称3月通胀见顶的论述有些站不住脚，市场重点关注美联储主席鲍威尔在2：30举办的货币政策新闻发布会。从目前情形来看，美联储在9月暂停加息的举措已经成为泡影。虽然有少部分机构开始转变自己对加息幅度的看法，例如巴克莱和杰富瑞认为美联储有充分理由进行大幅度加息75个基点，但多数投行认为本周美联储将不会进行这种“意外”操作。鲍威尔预计将在此次会议上声明继续以激进的步伐进行收紧，而在政策声明上或更多的讨论9月加息的问题。美国5月通胀的飙升主要推动力在于能源、粮食、住房成本，其中能源价格成为主导因素。油价在5月的飙升主要是消化6月出行旺季、中国疫情解封、欧佩克6月的维持原产量计划的预期。而在预期消化后，随着欧佩克在7月增产，拜登访问沙特，中国疫情近期的反复风险或使市场开始消化新的预期，即造成油价在6月迎来峰值，这意味着通胀数据预计在5月或6月见顶。

日本央行利率决议—— 周五

周五北京时间11：00，日本央行将公布利率决议。日本央行行长黑田东彦将在北京时间下午14：30召开货币政策新闻发布会。

针对日元近期的持续贬值，日本财务省、日本央行和金融厅在周五联合声明表示，对近期日元快速贬值表示担忧，将更加谨慎地关注外汇走势对经济和价格的影响，将在必要时采取适当行动，同时与其他国家的货币当局保持密切沟通。他们表示将遵循七国集团的共识，在外汇市场做出必要回应，防止无序的的快速波动。

因此，即使市场预期此次利率会议黑田东彦将继续维持宽松货币政策，但其言论或将更多的围绕日元贬值进行讨论，这就会造成其言论不会像之前那么鸽派。而日本的4月CPI显示为2.5%，超过其目标。伴随着日元的进一步贬值，5月的CPI也预计维持2%以上，随着通胀前景的不断改善，能源价格的下跌，政策的转变将使日元汇率在下半年迎来政策底。

英国央行利率决议 —— 周四

周四北京时间19：00，英国央行将公布6月利率决议。市场预期此次会议将加息25个基点至1.25%，这是自去年12月以来的第五次加息。从目前情形来看，全票通过25基点的加息可能性较低。此次的票型或将像前两次会议一样，存在少部分委员支持加息50个基点，而这主要是因为英国的CPI攀升至9%。由于英国央行存在分歧，市场将继续解读此次加息为鸽派加息，这也会使英镑继续承压。并且美联储预计将在本周释放更多鹰派信号，美元的升值将使英镑持续贬值。

美国5月零售销售月率 —— 周三

周三北京时间20：30，美国将公布5月零售销售月率，市场预期录得0.2%，相较于4月的0.9%有较大程度下滑。主要反应了5月在通胀数据飙升的背景下，居民的购买力受到较大程度的抑制。虽然4月消费数据表现火爆，但这主要体现在居民透支其信用成本所维持的假象，因此不具备可持续性。5月的零售数据也预计会引发市场的衰退担忧，并且隔夜就是美联储利率会议，预计周三市场的恐慌情绪将被点燃，引发市场的抛售。

以下是具体经济数据和事件：

周一：英国4月GDP

周二：欧佩克月度原油报告

周三：美国5月零售销售月率

IEA月度原油报告

周四：美联储利率决议

澳大利亚5月季调后失业率

英国央行利率决议

欧洲央行行长拉加德讲话

瑞士央行利率决议

周五：日本央行利率决议

本周重要产品关注

富时中国A50指数 —— 4小时图 图片来源：CMC Markets

上证指数

图片来源：Tradingview

富时中国A50指数自5月以来走出了独立的震荡上行行情，主要驱动力在于疫情解封后的预期，4小时级别形成震荡上行通道。随着复苏情绪的退却，由于国际紧缩和疫情仍存在的反复风险，市场的多头情绪在短期将受到一定的影响，因此在14000附近将面临回调的概率。4小时MACD指标呈现一定的背离迹象。而上证指数自5月以来直线上扬，期间未出现明显的回调趋势。由于指数自2020年11月以来持续运行于3300上方，意味着上方套牢盘较多，因此指数在冲击3300后会迎来资金解套后的抛售现象。因此，趋势将迎来震荡期，但整体长期向好。A50指数下方支撑：13750，13550。

纳斯达克指数 NDAQ —— 日线图 图片来源：CMC Markets

纳指上周四，五连续两日大幅下跌，累计跌近千点。而目前下跌趋势尚未结束，预计本周的美联储利率决议将引发市场的进一步抛售。很大概率跌破5月20日低点 11489.86。周五的进一步抛售主要来自于市场消化美联储或将在6、7、9月连续三次加息50个基点。根据前文分析，美国的通胀水平可能在5或6月迎来峰值，情绪的恐慌也预计将在6月迎来顶点，引发价格进一步下跌至11000附近。后续市场情绪或迎来修复，市场也将迎来反弹。

美元兑加拿大元 USD/CAD—— 日线图 图片来源：CMC Markets

美加走势符合我们上周预期，在上行通道下轨支撑1.25附近迎来支撑，上周五最高曾涨至1.28上方，目前价格仍处于强势上行中。MACD指标0轴下方呈现金叉，暗示后续进一步上行的可能性。美元的强势在利率会议的背景下预计将持续下去，预计目标价：1.30 – 1.306。

美元兑日元 USD/JPY—— 4小时图 图片来源: CMC Markets

美元兑日元上周呈现强势上行趋势，但4小时RSI指标已经呈现连续高位超买，且背离明显。本周五在日本央行利率会议上，或将展开更多关于汇率波动的讨论。因此，美日本周的多头或面临一定挑战，虽然在美联储利率会议上，美元的强势将使美日仍有冲高的空间，但预计在135上方将面临较强阻力，而避险情绪或对日元形成支撑。因此，本周日元的趋势更倾向于冲高回落。

黄金兑美元 XAUUSD—— 日线图 图片来源：CMC Markets

黄金上周五的探底回升反映出更强的买方力量，通胀的再创新高引发其避险需求，日线图上，上周五收线突破多周期均线，因此后市多头的进一步延续概率较大，目前需关注上方60日均线压制1890附近，该位置也是此前多空分水岭，只有该位置成功突破才能确立黄金的进一步多头趋势。



