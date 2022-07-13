近20年來首次，歐元兌美元跌至平價後何去何從？

7月12日，歐元兌美元延續弱勢下跌趨勢，一度跌至低點0.9999，隨後略有反彈，最終收報於1.0037。

由於俄羅斯此前宣佈在11日-21日期間將暫時關閉歐洲進口瓦斯的主要筦道“北溪一號”，進行常規維護。 而到22號，北溪一號是否會全面重開是一個未知數。

對於歐洲而言，若在22號不能重開，這對於歐洲的經濟來說是毀滅性的打擊。 自俄烏戰爭爆發以來，歐洲國家實行了一系列針對俄羅斯的經濟制裁，以及對烏克蘭實行軍事援助。 但這一系列行為也拖垮了自身的經濟，歐洲是否意識到，自身的經濟命脈已經掌握在俄羅斯手中。

在7月11日進行維護的第一天，輸送歐洲的瓦斯已經接近於0。

歐洲自身已經陷入到了一個惡性循環中，高通脹持續蠶食歐洲經濟，經濟前景悲觀，外資撤離，歐元貶值。 歐元貶值，進口能源成本升高。 經濟衰退讓歐洲央行在貨幣政策上束手束脚，歐元繼續維持疲弱。

市場開始提前消化這一預期，歐元兌美元跌至平價。 對於歐元跌至平價後，對未來的走勢也出現一定的分歧。 Forexlive分析師Justin Low，德意志銀行外匯研究全球首長George Saravelos，花旗集團分析師Tom Fitzpatrick，野村證券等認為，在瓦斯斷供危機和經濟衰退的背景下，歐元兌美元存在跌破1.0，並下跌至0.95的風險。 德商銀行經濟學家認為，歐元兌美元一旦跌破1.0，歐元兌美元或暫時收於該水准之下，直到7月22日北溪一號是否能全面恢復供應

但也有一些分析師例如認為Jefferies LLC外匯策略師Brad Bechtel和Vanda Research全球宏觀策略師Viraj Patel表示，歐元面臨技術面的反彈。

從交易的角度而言，筆者更傾向於後者

首先，此輪跌至平價主要是市場消化斷供風險，而進一步跌破平價需要在7月22日“北溪一號”全面斷供來進行催化。 至於會不會斷供是一個未知數，選擇在平價位置附近進一步看空是押注“北溪一號”將斷供，而一旦出現偏差，其止損空間難以預估。

由於市場都在等待22號的消息，從理性的角度而言，市場進一步大肆做空歐元的行為會有所衰减，投機者在此處獲利了結的情緒會比較高。 囙此，在這10天期間，歐元更傾向於底部的盤整或者一定幅度的反彈。

歐元兌美元EUR/USD——日線圖

圖片來源：CMC Markets

而從科技面上來看，日線級別，歐元兌美元進入到RSI超賣區間。 結合自去年9月以來在出現4次超賣訊號後歐元的走勢來看，歐元兌美元均呈現一定級別的反彈趨勢。 而反彈的高點均為前期跌破的平臺支撐處（前期支撐轉化為阻力）。

歐元兌美元現時處在震盪下行趨勢通道中，而1.0的平價比特正好是通道下軌處，而上一個平臺的支撐為1.0365附近（此處也預估為通道上軌阻力），該點比特或將成為新的阻力。

從盈虧比的角度來思考，以1.0作為重要的防守，若價格不幸跌破該點比特，價格或有進一步下行的空間，現時價格運行在1.003附近，風險可控。 但若價格能在該區域企穩反彈，反彈空間或有近300點。



