全球央行政策对比，谁是最鹰派的那个？是时候关注非美货币下半年的反转逻辑了

发达经济体正面临着价格压力和经济放缓的双重困扰，美联储将其年终整体 PCE 预测上调了 1.1个百分点，但同样下调了经济增长率。欧洲央行在本月初进行了类似的调整。各国央行可能很快就会在降低持续通胀和支持疲软的经济活动之间面临权衡。哪些央行可能会放松路径，哪些央行将在增长急剧放缓的情况下仍继续加息？

美联储、欧洲央行、英国央行、加拿大央行和澳联储最近都强调了降低通胀的重要性。加拿大央行副行长Paul Beaudry 表示央行必须“做必要的事情”，央行最明确地传达了“不惜一切代价”降低通胀的承诺，即使这意味着要制造经济衰退。当澳联储主席洛威被问及抵押贷款支付增加可能带来的家庭压力时，澳洲联储提供了类似的明确性。在周二公布的货币政策会议纪要中，洛威表示委员会承诺采取必要措施将通胀率恢复至2%-3%的目标。另一方面，英国央行的承诺最少，但这部分反映了高通胀将自我纠正的预期（通过降低实际收入和消费来制造过剩产能），而上调的通胀峰值至11%将很有可能使英国央行将在接下来的两次会议上以 50 个基点的加息来控制价格压力。

然而，言论的引导始终面临着高度不确定性，受数据的影响较大，例如美联储上周因通胀数据公布后迅速加息75个基点。根据高盛的词汇数量统计，欧洲央行在今年的政策声明中将 90% 的通胀和增长相关词汇用于通胀，远高于美联储的40% ，加拿大央行、英国央行和澳联储的比例大致相同。

图片来源：Goldman Sachs Global Investment Research

由此可以看出，美联储是唯一拥有双重任务的央行，与其他任何央行相比，经济增长和就业为政策制定提供了更多的依据。而其他央行主要以稳定价格为目标，而欧洲央行只追求“不损害价格稳定”的其他目标，即欧洲央行是最关注通胀的央行。

从以往的历史来看，2008年7月，当美联储、英国央行和加拿大央行为应对金融危机的爆发而放松货币政策时，欧洲央行上调了基准利率25个基点至4.25%，其加息依据是为了控制价格压力，当时欧元区的通胀率连续几个月保持在3%以上，高于欧洲央行2%的目标。同样，2011年欧债危机期间，欧洲央行两次上调利率，当时美联储和英国央行的利率都维持在低位区间不变。通过这两次可以看出，欧洲央行对高企的通胀做出了回应，尽管经济增长即将放缓，核心通胀会低于目标。

综上所述，如果欧洲央行与其他央行一样面临通胀与增长放缓的两难局面，它最不可能暂停加息周期。但这并不意味着欧洲央行加息幅度会超过其他国家，因为各国央行面临的经济状况不同。而在这种背景下，美联储最有可能率先放松路径，在经历了首次75bps的加息后，鲍威尔明确表态其政策不会是常态化。因此，后续的任意50bps或25bps将使市场解读美联储政策由鹰转鸽。因此，下半年的主体基调为，美联储政策或由鹰转鸽，而其他央行开始进入加速紧缩阶段，尤其是欧央行。

因此，可以判断下半年非美货币或将出现反转行情，判断依据为前文所说的双重逻辑。第一，美联储下半年连续75bps加息概率不大，经济放缓、失业率反弹、加息幅度或重回50bps或25bps，政策转鸽，制约美元涨势，甚至美元由涨转跌。第二，各国央行开始发力抑制通胀，这其中欧央行将表现突出，英央行或将出现50bps的加息，澳联储多次进行50bps加息，带动本国货币走强。

欧元兑美元自去年5月以来连续一年下跌，在今年5月下跌至2016年12月以来的低点1.035，而在上周继续下探该低点附近，目前形成双底之势。从过往历史来看，自2002年12月以来，欧元兑美元的汇率都维持在1.03上方。周线级别RSI指标连续两次进入超买区间，目前指标略有修正，具有一定反转概率，周线MACD指标目前由粘合迹象，但尚未形成金叉，稳健的投资者可等待指标出现明显金叉择机而动。

欧元兑美元 EUR/USD

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