財報預覽：英偉達營收將下降

8月24日美國股市收盤後，英偉達將公布其2022財年第三季度收益。全球經濟疲軟導致英偉達股價今年迄今已下跌44%，而目前半導體供求曲線達到峰值（供大於求）也為經濟形勢帶來挑戰。該公司遊戲業務營收可能驟降，同時其數據中心的銷量增長預計會放緩。投資者將重點關注英偉達第三季度的收益情況，並以此衡量在收益預期已降低的情況下該公司未來的增長軌跡。

這家芯片製造商在公布其5月份的營收概覽後，又在5月初進一步將其營收預期從81.0億美元下調至67.0億美元，即環比下降19%，年增長率為3%。在宏觀經濟不景氣的情況下，遊戲需求也隨之下降，這是限制遊戲業務增長的主要負面因素。加密貨幣市場的崩潰可能也大大削弱了GPU需求，導致該公司數據中心庫存過剩。

第三季度，該公司遊戲業務營收預計為20.4億美元，環比下降44%，同比下降33%。數據中心營收預計為38.1億美元，環比增長僅1%，同比增長61%，遠低於今年一季度83%的年增長率。分析人士估計第二季度的每股收益在36至51美分之間，而去年同期為89美分。

雖然該公司第三季度的收益情況不被看好，但收益預覽仍是進一步推動股價的關鍵。英偉達執行副總裁兼首席財務官Colette Kress在8月初的新聞發布會上表示：「我們相信公司的長期毛利率不會受影響。我們已放緩運營費用的增長，管控短期利潤率，並平衡投資以追求長期增長。我們計劃繼續回購股票，因為我們認為現金增值和未來增長趨勢都很強勁。」

從宏觀角度來看，美聯儲在傑克遜霍爾研討會上的任何鴿派論調都可能在本周后面幾天為成長型股票帶來反彈機會，特別是半導體行業的股票。

技術分析

短期雙頂形態可能會使股價在低位區間浮動。

英偉達股價在8月5日和15日皆呈現出雙頂形態，這表明股價在短期內可能還會面臨壓力。50天移動平均線在170附近是支撐股價的關鍵值。跌破這一數值可能需要在短期支撐159的水平上進一步測試股價，再次跌破後，就要取用7月5日的低點140。

另一方面，如果清除了樞軸阻力值192，股價可能會上升至218附近，達到斐波那契回撤位的38.20%。



