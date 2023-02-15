經濟火熱與鷹派預期的對抗，美股上躥下跳，黃金持續低迷

美國1月總體CPI漲幅同比下降至6.4%，不及市場預期的6.2%；核心CPI漲幅同比降至5.6%，不及預期的5.5%。

在數據公佈後，道指期貨盤中多空反复。在美股開盤後道指一度下跌至日低33825，但在後半夜迅速拉升並接近翻陽，但在尾盤小幅跳水，最終收跌0.46%。

通脹下行曲線的放緩促使美聯儲或將表現的更加鷹派，可能採取比預期時間更久的加息，終端利率水平可能比預期要高，這意味著在5月將利率水平提高至5%-5.25%後可能會出現額外再次加息25個基點（取決於接下來的數據）。從這層邏輯上看，對於股市的中長期走勢是利空的。

但通脹數據的走高意味著美國現階段經濟仍然火熱，勞動力市場仍然極度緊缺。雖然美國科技行業經歷了大幅度的裁員，但其就業比重占美國總體就業較低。而在製造業方面仍然面臨職位空缺高的問題，這造成的一個局面就是，底層就業人員薪資仍然保持著穩定的增速（招不到人），促使通脹根深蒂固。經濟基本面在1月的回暖也產生了一種預期，即美國經濟出現「軟著陸」的可能性，這也是近期一直支撐美股的核心邏輯。

自2020年美國開始放水後，利率下行促使分母端下行促使企業估值抬升，使公司股價持續走高。自2022年美聯儲開始加息週期後，市場開始由分母端向分子端進行過渡。即利率提高造成殺估值，分母端變大，股市的走勢將從估值向價值方向演變。而未來分子端可能是持續向下的（企業在高利率環境下的盈利預期將走低）。

自去年11月以來股市的持續走高主要受到外部情緒面的推動，即放緩加息。而到了這個階段，放緩加息可能已經不能起到對如同去年第四季度一般的對股市的推動作用。現在市場關注的焦點是加息次數，以及美國經濟基本面的變化。

從去年年中以來，股市對通脹數據的反應非常之大，股指經常上演超3%的波動，而從今年1月開始，市場對通脹數據的反應沒有像去年一般的積極。我們接下來所需要關注的重點則是經濟基本面數據（失業率，零售銷售，PMI等）。

從失業率方面來看，筆者認為今年的趨勢大概率是緩步上行的，這對於股市來說是利空。居民負債表目前相對健康，考慮到貨幣政策的滯後性，其影響可能在未來兩三個月逐步顯現出來，並在下半年開始加速（利率到達峰值後）。這會造成消費逐漸走軟，近期的消費回暖或受到季節性因素的影響但難以持續。

道瓊斯工業指數 DJI —— 4小時圖

來源：CMC Markets（2月15日）

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從圖形結構上看，道指仍然處於寬幅震盪趨勢，反應了經濟火熱（多頭）與鷹派預期（空頭）的對抗。考慮到美聯儲優先抑制通脹的決心，筆者更傾向於價格或出現向下的區間破位。投資者需耐心等待方向的抉擇。

現貨黃金 XAU/USD —— 1小時圖

來源：CMC Markets（2月15日）

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黃金的表現近期持續低迷，主要受美元的持續走強影響。我們在前文提到的現在金融市場面對的兩個情況，經濟強勁與鷹派政策都對美元起到了利多作用，因此筆者判斷美元現階段或將維持多頭反彈趨勢，這意味著黃金現階段可能面臨進一步拋售的風險。

從1小時的結構來看，黃金在失守1900後未能成功收復該關口，而在近期又失守了重要的平台支撐1865-1870。並在後續幾個交易日持續受阻於該水平。因此，當前的策略以逢高看空為主，第一目標：1830。



