一週展望：美國勞動力市場或即將放緩

美聯儲鮑威爾和歐洲央行拉加德在傑克遜霍爾研討會上均表示將采取“長期利率更高”的方式繼續抑制通脹。 盡管周五美國和歐洲市場均出現反彈，但美股市場本月迄今仍處於跌勢。 由於美國債券收益率仍然維持在數十年來的高位，市場震蕩難以短期平息，股市或難以扭轉8月份熊市。

在美國大公司財告方面，英偉達季度營收遠超預期，但由於避險情緒繼續引領大盤方向，科技股的反彈或只為短期。繼美聯儲主席鮑威爾給出貨幣政策指導後，投資者註意力將重新返回經濟數據。本周，美國就業數據將受到密切關註，預期美國勞動市場將出現進壹步放緩，進而抑制工資增長並緩解通脹壓力。美國第二季度GDP的第二次預估數據也將為重要關註點，供市場審視美國經濟健康狀況。

值得註意的是，中國多家公司第二季度營收業績均出現超過10%的同比增長，緩解了近期股市的瘋狂拋售。這表明雖然過程坎坷，但中國經濟仍正在反彈軌道中。但盡管近期的壹系列舉措，投資者需要更多的經濟數據來增強對中國經濟的信心。中國7月份的制造業和服務業采購經理人指數（PMI）將成為本周的市場風向標。同時，中國電動汽車制造商蔚來的第二季度財報可能對近期電動車行業的股價產生重要影響。

澳洲股市本月因礦業股萎靡不振而承壓，澳大利亞醫療保健提供商Ramsay因宏觀不利因素將股息削減了壹半，導致該公司股票暴跌，拖累了醫療保健行業的整體股價。煤礦公司Whitehaven Coal為給必和必拓的煉焦煤礦項目收購而暫停了股票回購，導致股價大幅下滑。鋰礦公司Pilbara全年業績低於預期而被拋售。公司財報仍將成為澳洲股市的關註重點，鐵礦公司FMG將於周壹宣布2023年全年財報。在經濟方面，澳大利亞7月份的零售銷售和CPI數據將成為本周焦點。

重點關註動態：

• 債券收益率保持高位：美聯儲鮑威爾發表鷹派講話，市場預期未來將進壹步加息，周五美國2年期債券收益率升至5.07%，為2006年3月和6月以來的最高水平。

• 美元進壹步走強：美元指數連續第六周上漲，自5月31日以來首次收於104上方，而日元和人民幣由於各國央行之間的政策分歧而成為最弱的亞洲貨幣。

• 黃金反彈：避險情緒支撐避險資產，黃金結束了連續四周的下跌。 現貨黃金在1,885附近找到支撐，最終站上1,900關鍵關口，表明在市場不確定性的情況下，貴金屬或將再次受到投資者青睞。

• 比特幣放緩下跌：由於加密貨幣市場最近可能已經超賣，比特幣成功堅守在 26,000 點的關鍵支撐位附近。 投資者對法定貨幣的政策擔憂和不確定性也可能增加了對加密貨幣市場支撐。

本周經濟日歷 （8月28日-9月2日）



