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中字估到金字估，金融股能否重振旗鼓帶領牛市反攻？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

16 May 2023, 12:55

中國股市自3月以來，先後經歷了AI概念的爆火以及後來的中字頭國企估值重估推動了指數震盪上行。上周中字銀行股放量上漲，其中中國銀行、中信銀行紛紛漲停，推動上證指數最高觸及3418.95點，這是自去年7月以來的新高。

然而好景不長，在上週二中字銀行股在衝高後均出現回落收陰，在隨後的三個交易日均連續收陰，指數連續4日下跌。昨日上證指數早間開盤再度走低，但在午後受 “滬市金融業專題座談會”將在本週三召開，討論促進金融業估值提升的消息驅動一度拉升翻紅。即“中字估”細化為“金字估”。受大陸股市的推動，內險股的反彈也幫助恆生指數一度重回20000點，日內最高觸及20063點。

從目前來看，自3月以來整個市場基本都是概念驅動引來的指數上漲，並不是業績驅動所帶來的。從今日上午的盤面表現來看，指數走勢不溫不火，整體呈現縮量。銀行、證券均衝高回落，保險表現疲軟。

從下圖看，上周金融板塊放出的成交量遠超於之前的均量，但隨後縮量調整，昨日放量拉升後但今日仍呈現縮量，板塊衝高回落。相似情況可參考去年6月放量衝高後，板塊進入了下跌整理。


 
金融指數 —— 日線圖
來源：Tradingview, CMC Markets（5月16日）
點擊查看大圖

從上證指數的走勢來看，在前幾次沖高回落調整後，指數均在低位呈現逐步放量，並推升指數創高。此次連續回落後，目前呈現逐步縮量。指數在昨日放量反彈後，今日上午成交量明顯不夠，需觀察下午能否出現進一步放量抬升，若下午仍維持縮量則意味著短期多頭可能減弱。


 
上證指數 —— 日線圖
來源：Tradingview, CMC Markets（5月16日）
點擊查看大圖

因此，雖然指數在上週創出新高但並不能判斷是全面的牛市，實際情況則是板塊切換風格劇烈，資金前期集中在AI、半導體，隨後切換至中字頭國企，並沒有出現板塊普漲行情。是不是牛市是資金說了算，成交量若能再次放量則有望帶動指數走高；反之，可能短期見頂。


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