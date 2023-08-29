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週末利好不斷，週一高開低走，中國股市後市如何？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

29 Aug 2023, 13:20

8月27日，中國多部門聯合出台了多項金融市場的利好政策，概括為以下四點：
 
  • 減半徵收證券交易印花稅。
  • 規範股份減持行為
  • 優化IPO、再融資監管安排
  • 下調融資保證金比例。
在一夜間，四項利好齊發，上證指數在周一開盤時跳空高開上漲了超5%，但該漲幅在盤中只維持了一分鐘左右，隨後一路向下，中間並沒有出現絲毫的反彈，最終收盤僅1.13%。北向資金當日流出超80億。
 
通過過往歷史來看，降低印花稅通常情況只能起到對大盤的短期止血作用，並不能根本上改變大盤走勢，在過去的幾次降低印花稅時，大盤平均維持了1-2週的多頭走勢，但後市仍回歸到下跌趨勢中。如下圖所示
 

上證指數 —— 日線圖
來源：Tradingview, CMC Markets（8月29日）

上證指數 —— 日線圖
來源：Tradingview, CMC Markets（8月29日）

上證指數 —— 日線圖
來源：Tradingview, CMC Markets（8月29日）
 
我們從下圖可以看到，在政治局會議提出“活躍資本市場”的信號後，A股市場曾在7月下旬出現一波短暫的強勢期，在7月25日放量拉升，並在後續的幾個交易日持續放量，並突破了盤整區間。但行情在進入8月初後停滯不前，此時摩根士丹利下調中國股市評級，並在8月初的幾個交易日出現放量盤整，說明上方做空力量強大，並最終在8月11日跌破了平台支撐區域。隨著7月經濟數據疲軟加上外資看空，中國股市在8月連續下跌，在摩根士丹利上週再度下調中國股市評級後，中國官方這邊也在周末出台了一系列政策來穩定市場信心。

從成交量的走勢來看，我們能看出多頭是在7月下旬在3200附近開始發起進攻，並在3300附近遭到拋壓後持續下跌，並失守3200。由此我們可看出此處有著大量的此前進攻多頭的套牢籌碼。昨日大幅度高開後正好給了這些資金的解套機會，由此我們看到在高開低走的過程中並沒有出現任何的多頭抵抗，即外資賣，套牢盤籌碼出清。

上證指數 —— 日線圖
來源：Tradingview, CMC Markets（8月29日）

而現在市場所擔憂的點在於，“王炸”政策出台後都沒有帶動資本市場的持續上漲，後續基本不會再有更強有力的利好政策來推動市場。即我們目前已經看到了“政策底”，但“市場底”仍有待觀察。或許只有後續強有力的經濟數據才能說服資金看好中國股市，現階段在數據方面不確定的情形下，可能會經歷一定時間的磨底階段。

週二上午盤面呈現回暖，從分時量能來看處於縮量拉升，較上個交易日明顯縮量，沒有看到大的買方意願，意味著此處可能仍要經歷一定的反复，短期走勢或如同下圖所示。

上證指數 —— 1小時圖
來源：Tradingview, CMC Markets（8月29日）


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