週末利好不斷，週一高開低走，中國股市後市如何？

- 減半徵收證券交易印花稅。
- 規範股份減持行為
- 優化IPO、再融資監管安排
- 下調融資保證金比例。
來源：Tradingview, CMC Markets（8月29日）
來源：Tradingview, CMC Markets（8月29日）
來源：Tradingview, CMC Markets（8月29日）
從成交量的走勢來看，我們能看出多頭是在7月下旬在3200附近開始發起進攻，並在3300附近遭到拋壓後持續下跌，並失守3200。由此我們可看出此處有著大量的此前進攻多頭的套牢籌碼。昨日大幅度高開後正好給了這些資金的解套機會，由此我們看到在高開低走的過程中並沒有出現任何的多頭抵抗，即外資賣，套牢盤籌碼出清。
而現在市場所擔憂的點在於，“王炸”政策出台後都沒有帶動資本市場的持續上漲，後續基本不會再有更強有力的利好政策來推動市場。即我們目前已經看到了“政策底”，但“市場底”仍有待觀察。或許只有後續強有力的經濟數據才能說服資金看好中國股市，現階段在數據方面不確定的情形下，可能會經歷一定時間的磨底階段。
週二上午盤面呈現回暖，從分時量能來看處於縮量拉升，較上個交易日明顯縮量，沒有看到大的買方意願，意味著此處可能仍要經歷一定的反复，短期走勢或如同下圖所示。
來源：Tradingview, CMC Markets（8月29日）