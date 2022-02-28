经历制裁后的俄罗斯金融业现状，国际银行业的形势又将如何发展？

近期，美国政府宣布对俄罗斯实施新一轮金融制裁。被制裁的除了俄罗斯最大的两家银行：俄罗斯储备银行（Sberbank）和俄罗斯联邦外贸银行(VTB)，还包括Otkritie、Novikom和Sovcom 三家小一些的金融企业。对Sberbank的制裁是禁止其美元清算结算任务，不允许它在美国的银行开设代理行账户； OFAC要求所有美国金融机构在30天内关闭任何此类账户，并拒绝任何涉及Sberbank或其海外子公司的未来交易（少数情况除外，例如能源交易），但Sberbank不在SDN名单上，而VTB被列入了SDN名单，冻结了它持有的所有美元资产；禁止美国人或在美国境内为13家机构（Sberbank，Gazprom等）提供超过14天的新债务和新股权相关的交易、融资等金融服务（2022年3月26日起生效）。

欧盟的制裁主要体现在：将几家主要俄罗斯银行排除在SWIFT系统外；禁止交易和冻结俄罗斯中央银行（CBR）的资产。

英国的制裁包括：冻结VTB银行在英国的资产；禁止俄罗斯国有和关键战略私营企业在英国筹集资本；对高科技和战略产业及其他行业的贸易和出口管制。

俄罗斯中央银行（CBR）的结构

截至2021年6月30日，CBR的外汇储备约为6300亿美元，其中22%储存在当地，14%储存在中国，其余65%储存在欧盟/美国/英国和其他国家。相比之下，银行系统的美元存款为850-1000亿美元，系统资产负债表的80%以卢布计价。CBR宣布冻结以七国集团货币持有的外汇储备，将限制经济中的美元供应，从而导致卢布贬值加剧。调查显示，商业银行周日提供的美元利率明显降低（美元/卢布为100-150，而过去两个月为75-85）。

国际交易（包括能源）将如何处理

SWIFT针对的是一些主要银行，而不是全银行业。这些制裁针对的是选定的银行，没有能源公司，这表明，俄罗斯公司可以继续出口，但可能需要通过那些没有与SWIFT切断联系的银行进行支付。同样，其他法律实体和个人的交易也可以由不与SWIFT隔绝的银行处理。除此之外，SWIFT协议在理论上也可以被另一个交易结算协议取代，比如其他尚未对俄罗斯实施制裁的国家的支付系统。

俄罗斯银行是否可以用美元进行交易

Sberbank和SDN名单上的银行将无法以美元处理这些交易（除了能源部门在内的一些规定豁免除外），因为这些交易没有通用许可证。OFAC以美元为单位发布了能源相关交易的通用许可证（即授权涉及特定受制裁银行的某些交易）。因此， Sberbank和SDN名单上的特定银行应该能够处理与能源相关的交易，前提是这些交易是根据OFAC颁发的一般许可证授权的。本授权有效期至2022年6月24日（除非续签）。根据OFAC颁发的一般许可证授权的其他活动包括农产品、药品和医疗器械、人类食品、粮食作物种子、肥料或有机肥料，生殖材料。更广泛的行业清单（例如零售进口）可由不受上述制裁影响的实体和银行作为中介进行处理。

俄罗斯人是否能用数字渠道/卡支付商品

受制裁银行的新闻稿显示，以卢布为单位的当地交易和转账仍然正常。支付系统（Visa/Mastercard）可用于本地运营。同时，某些受制裁银行（Sberbank/VTB）的收单终端不再与ApplePay和Google Pay合作。

根据俄罗斯中央银行的数据，SDN名单上的银行将不可能进行国际交易和外国地区的交易。SDN名单上的银行建议在当地提取外汇用于国际旅行，或使用其他能够以数字方式执行这些交易的银行。

欧洲银行的风险敞口

根据高盛的评估，在使用了最新的欧洲银行业管理局（EBA）压力测试（2021年6月）的数据后。该数据显示：欧洲银行在俄罗斯的整体风险敞口很小，为660亿欧元，相当于总敞口的0.25%；主要集中于三家银行（联合信贷、兴业银行、RBI）；由于地域多元化，对这些群体的影响被稀释（俄罗斯风险敞口在所有银行的集团贷款中均<5%，RBI除外，为9%）。

EBA的数据显示，对俄罗斯风险敞口最大的银行（截至6月21日）：

联合信贷：137亿欧元，相当于总敞口的1.6%。

兴业银行：143亿欧元，相当于总敞口的1.7%。

Raiffeisen Bank International（RBI）：143亿欧元，相当于总敞口的9.3%。

EBA的数据仅涵盖欧盟/欧洲经济区实体，并忽略了每个机构前十名之外的国家风险敞口——披露的银行间风险敞口占俄罗斯总风险敞口的67%（约220亿欧元未偿）。因此，高盛将EBA的数据与国际清算银行（BIS）最新的国家级披露（2021年第3季度）进行交叉核对。BIS的数据显示，法国和意大利对俄罗斯的敞口为250亿美元，奥地利为155亿美元，荷兰为66亿美元，英国为30亿美元。

欧洲银行当前地缘政治紧张局势的主要焦点将是：收益率曲线可能会变平，加息周期会放缓或推迟；能源价格的可能上涨从而对消费者行为产生影响。

美国银行对俄罗斯的风险敞口

美国银行对俄罗斯的风险敞口有限，只有花旗集团有任何实质性风险敞口，为55亿美元，仅相当于花旗的全球风险敞口总额的0.3%。虽然其他美国大盘股银行没有计算对俄罗斯的风险敞口，但披露的信息提供了它们在前20个国家的风险敞口，俄罗斯不在其中任何一家的名单上。根据这些国家的风险敞口，第四季度摩根大通的风险敞口小于49亿美元，美国银行的风险敞口小于35亿美元，微软的风险敞口小于26亿美元，WFC的风险敞口小于10亿美元。市场将更加关注更广泛的二阶效应，例如：制裁对俄罗斯央行和俄罗斯商业银行的影响 支付中断以及无法使用SWIFT网络的银行出现技术违约的可能性；央行政策影响。



