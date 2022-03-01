通胀持续“高烧”，加拿大今日会议预计将在疫情以来首次加息25个基点！

加拿大统计局自2月16日公布的通胀数据显示，1月CPI同比增长5.1%，这是自1991年9月以来首度超过5%。

1月环比上涨0.9%，这是自2017年1月以来最大涨幅。面对持续高企的通胀，加拿大央行预计在今日的利率会议上加息25个基点至0.5%。并且市场预期加拿大央行或在今年累计加息5次。

根据加拿大现在的经济数据显示，第四季度实际GDP年化增长6.7%，比预期高0.2个百分点，超过了2019年第四季度的水平。存货投资（对年化增长的贡献率为4.2个百分点）和商业投资（贡献率为1.6个百分点）是推动增长的重要因素。家庭消费增长显著放缓至1%的年化率（之前为+20.4%），加拿大统计局发布的报告指出，“价格上涨减缓了家庭最终消费的增长”。耐用品消费量自2020年第三季度以来首次小幅上升（年化增长0.9%），而半耐用品（-2.5%）和非耐用品（-1.0%）均有所下降。服务消费年增长2.4%，目前仅比2019年第四季度水平低3%。家庭储蓄率降至6.4%（仍比2015-2019年的低平均水平高出约4个百分点）。随着全球经济持续复苏，一些供应链压力，尤其是汽车供应链压力缓解，出口（+13.4%）和进口（+14.4%）均大幅回升。GDP水平实际上比普遍预期低0.1%，反映了对第一季度和第二季度的向下修正，但仍比加拿大央行在其1月季度货币政策会议报告中预测的高0.1%。

去年12月GDP月环比持平，符合普遍预期，这是自6月开始反弹以来的最低速度。

20个行业中有14个行业的产量有所增长。服务业生产行业总体上升（+0.1%月环比），而商品生产行业下降（-0.1%）。零售业（-2.7%）和采矿、采石和油气开采业（-2.2%）尤其疲软。假日期间商店活动的减少导致了前者的下降。其他高接触行业的增长也很弱，如艺术和娱乐业（-3.7%），以及住宿和餐饮服务业（-1.5%），这是由于Omicron爆发重新进行了公共卫生措施。最后，GDP同比增长略高于预期+3.9%。初步信息显示，尽管就业报告疲软，但1月份的月环比增长约为+0.2%。

人均薪酬年化增长率为1.4%，低于第三季度的4.9%。

在整体略好于预期的经济数据下，高盛将第一季度的年化增长预测提高到+3.25%（之前为+1.5%），而在今年剩余的时间增速将放缓（+4.25%/+4.0%/+3.5% vs +5.0%/+4.5%/+4.0%）。高盛预计加拿大央行将在今日的会议上加息25个基点，然后在今年的每次会议上加息25个基点，到年底达到2%。并且，加拿大央行或将于明天提供更多关于其缩减资产负债表(QT)计划的信息，并于4月正式宣布启动被动QT。



