傑富瑞上調巴克萊銀行股價12個月目標價至320便士

巴克萊銀行股價今年表現疲軟。截至 6 月 27日收盤於146.36 便士，巴克萊銀行的股價自年初以來已下跌超過 8%， 這使得該銀行落後於勞埃德銀行 5% 的跌幅和匯豐銀行22% 的漲幅。

股東們表達了他們對巴克萊股價的負面感受。在 5 月份的一次激烈的年度股東大會上，巴克萊集團主席Nigel Higgins為心懷不滿的股東對該行股價表現不佳進行了辯護，稱提高資本回報和實行避免代價高昂的錯誤的政策將改善業績。

現在，該銀行已經聘請了一家頂級戰略公司來審查如何扭轉該股的命運，這使得傑富瑞的分析師預測該銀行準備回報股東。

巴克萊計劃發放 100 億英鎊贈品以提振股價



傑富瑞分析師表示，巴克萊銀行已聘請波士頓諮詢公司(Boston Consulting Group) 就如何扭轉低迷的股價進行戰略評估。然而分析師預測，回購是提振股價的最佳選擇，到 2025 年底，該銀行可能會以股息和回購的形式向股東發放超過 100 億英鎊。

“巴克萊管理層似乎不得不解決股價疲軟的問題。 做到這一點的最佳方法是通過低於賬面價值的大規模回購，”杰弗里斯表示。

傑富瑞本月將巴克萊銀行的目標價從300 便士上調至 320 便士，是周二收盤價的近兩倍。更廣泛地說，巴克萊銀行的 12 個月目標價中值為 240 便士。

然而，巴克萊銀行的股價也並非一片悲觀。過去三個月業績有所改善，股價上漲 8.4%。 4 月 27 日發布的第一季度業績廣受好評，提振了股東情緒。今年前三個月稅前利潤躍升 16%，達到 26 億英鎊。集團收入增長 11%，達到 72 億英鎊。

然而，由於其美國信用卡業務的拖欠預期在上升，不良貸款撥備從 1.41 億英鎊上升至 5.24 億英鎊。

儘管利潤大幅增長，巴克萊銀行仍維持全年指引不變，全年有形股本回報率目標為 10%。

巴克萊銀行擴大亞洲業務



據彭博社報導，巴克萊銀行正在加強其在亞洲的貿易融資業務，以增加收入。過去三年，巴克萊銀行融資業務在該地區的收入增長了一倍多。需求來自尋求跨境結構性產品的對沖基金和私人客戶。

巴克萊銀行此前曾減少在亞洲市場的業務，並於 2016 年關閉了該地區的 7 個辦事處。現在，這家英國銀行正在擴大其業務，以滿足亞洲的機構和企業客戶的需求。該銀行已在澳大利亞、印度和台灣地區進行了投資，並於去年7月在這些地區設立了子公司。

減少對其交易業務或英國零售市場的依賴可能有助於巴克萊股價上漲。其競爭對手匯豐銀行受益於對亞洲的關注，其近一半的客戶賬戶都位於亞洲。

荷蘭房地產公司與巴克萊銀行的法律糾紛或拖累利潤



荷蘭房地產公司對巴克萊銀行提起的訴訟可能會拖累利潤，該訴訟可能會於明年在英國高等法院審理。

2012年，當時名為Vestia的荷蘭房地產公司因購買的利率衍生品合約變壞而處於崩潰的邊緣。 Vestia聲稱巴克萊銀行向中介機構支付了 156 萬歐元的佣金，然後後者將一半資金轉回給 Vestia 財務主管Marcel de Vries。目前Vestia 正在尋求 2.79 億歐元的損失賠償。



