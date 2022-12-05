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FX analysis

澳元兑美元在澳联储议息会议前面临潜在回撤风险

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

05 Dec 2022, 12:00

澳联储将于明日进行新一轮的议息会议，市场预期其将再次升息25个基点，将官方利率上调至3.1%，这也将是澳洲央行自连续第三次升息25个基点。澳元兑美元自10月中旬以来一路上行，自10月份低点0.62飙升近11%至0.68以上，并在11月末成功突破100日均线。从中长期走势看，澳美货币对有望建立长期的底部反转走势，但短线有回撤可能。

为何澳美在近期一路走坚？

澳美货币对自10月中旬以来大幅走坚原因有二：一是由于美国通胀数据在9月份出现了大幅放缓的迹象，引发市场对美联储开始减缓升息步伐的预期增强，导致美元大幅下滑，引发非美元货币对美元的全线反弹；二是由于11月份以来中国经济重启的乐观预期刺激大宗商品价格，尤其是原材料价格的反弹，拉动商品货币的升值。人民币在近期的加速反弹对澳元的走升也起到关键的带动作用，因澳洲对华出口的大宗商品，包括铁矿石、铜和黄金的价格均出现弹性反弹。

从澳元兑美元走坚的基本面上看，以上两个因素都将可能在12月份继续发挥主导作用，但风险因素将集中在中旬公布的CPI数据与美联储的议息会议上。

澳美潜在回撤的基本面因素

澳元兑美元的主要回撤风险将为明日澳联储的议息会议，若其表态较市场预期的更加鸽派，则可能打压澳美短线回落。澳联储在10月份开始放缓升息步伐，此前连续四次升息50个基点以抑制本国的 “高烧” 通胀。但鉴于对急速升息引发经济衰退的担忧在10月份开始转鸽，澳洲国内通胀率也在10月份出现明显降温，有此前的环比7.3%下降至6.9%，进一步增强了澳联储将提前结束升息周期的预期。根据当前澳洲政府公债期货价格显示，澳联储的官方利率可能将在2023年三月份达到顶峰3.6%，即在本次升息后还有两次升息25个基点的升息。若储备银行提前将升息幅度进一步下调将引发澳元兑美元的冲高回落。

其次，美国10年期政府公债收益率已经跌至3.5%附近的支持位置，存在再次上行的可能，则或引发美元的近期反弹，造成对非美货币的打压。美国11月份非农就业数据再次录得好于预期，也有望对美元形成短线支撑。

技术形态出现潜在熊背离

日线图中澳元兑美元价格走势出现与相对强弱指标(RSI)的潜在熊背离走势，日内需要关注重要的潜在上行阻力0.6850左右的位置。

具体请观看以上【今日看市】短视频分析


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