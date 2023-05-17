阿里巴巴財報前瞻：反彈時機到來？

中國最大的電子商務巨頭之一阿里巴巴（BABA/9988.HK）將在 5 月 18 日公佈2023財年第四季度業績。該公司股價自今年 1 月以來受多種因素影響大幅震盪運行。在中國去年年底解除疫情封控後，阿里巴巴在上個季度的整體增長顯著改善，其業務拆分、生成式人工智能開發以及中國重新開放的樂觀情緒對這家在線零售商的業績產生了不同程度的影響。阿里巴巴的股票比京東和百度等其他在美國上市的中國科技公司更具彈性，表明投資者對該集團的增長前景持樂觀態度。阿里巴巴的股價還會有進一步反彈的機會嗎？以下是投資者在衡量公司增長軌跡時應注意的方面。

預計收入下降後利潤率將有所改善

阿里巴巴在去年第四季度的業績表現超出預期，報告每股 ADS 收益為 19.26 元人民幣（2.79 美元），同比增長 14%。收入為 2477.60 億元人民幣（359.2 億美元），在中國結束疫情管控措施後，在去年第四季度恢復了 2% 的正增長。國內和國際線上銷售迅速恢復，佔整體收入的近80%。值得注意的是，物流部門菜鳥在本季度強勁反彈，佔阿里巴巴總銷售額的 8%。鑑於在線銷售是其業務增長的主要驅動力，中國內需對其業績起著關鍵作用。據中國國家統計局數據，前三個月，中國網上零售額同比增長8.6%。然而，由於過去一年的新冠病毒限制措施持續時間過長，近期中國內需出現疲軟。其競爭對手京東在近期公佈的財報顯示，產品零售額同比下降了 2.4%。

據雅虎財經報導，阿里巴巴在今年第一季度營收預計為302.5億美元，同比下降6.4%。每股 ADS 收益預計為 1.35 美元，同比增長 8%。這些預測表明，儘管整體收入預計會下降，但阿里巴巴可能通過降低成本提高了利潤率。正如 CFO 徐宏在上個季度的新聞發布會上指出的那樣，“......我們繼續提高運營效率和成本優化，從而實現了強勁的利潤增長”。

阿里巴巴通過其云部門加入人工智能聊天機器人俱樂部

儘管零售額是阿里巴巴整體收入的最大貢獻者，但云業務被認為是未來增長的關鍵部分。在去年第四季度，阿里巴巴雲業務同比增速從 2021 年的逾 30% 放緩至 3%，創去年最弱表現。然而，隨著類似 ChatGPT 的 AI 競賽在全球範圍內升溫，阿里巴巴也加入了生成式 AI 競賽，宣布推出一款名為“通義千問”的聊天機器人，它將集成到公司提供的所有產品中。其企業協作平台釘釘將首先採用聊天機器人進行技術開發。然而，人工智能機器學習需要計算 CPU 支持的海量數據處理工作，這對其云部門而言成本高昂。因此，阿里雲將在即將發布的財報中成為焦點。

阿里巴巴的分拆

阿里巴巴分拆的做法使其股價在 3 月 28 日上漲了 14%，這被認為是其他中國科技公司可能效仿的趨勢。拆分呼應了中國政府的反壟斷政策，並為這些子公司單獨上市提供了可能性。 5 月 4 日，據報導，阿里巴巴的全球電子商務 部門（Lazada 和全球速賣通）正在考慮在美國進行價值高達 390 億美元的 IPO。

技術分析

觀點：多頭傾向



來源：CMC Markets（5月16日）

阿里巴巴的（BABA） 股價近期形成潛在的雙底，近期阻力位在 50 日移動均線 89 附近。如果突破該水平或將繼續上漲，其股價可能會測試 102-104 之間，即 今年3月底的高點附近，然後是 120，與 23.60% 的斐波那契回撤線匯合。

另一方面，跌破近期低點 82 可能會使股價跌至 10 月低點 58。



