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每個交易者都應該了解的5個基本MT4圖表工具

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CMC Markets

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06 Jul 2023, 12:30

每個交易者都應該了解的5個基本MT4圖表工具

MetaTrader 4 (MT4)是一個流行的交易平台，提供廣泛的圖表工具來幫助交易者分析金融市場。雖然有幾十種不同的工具，其中部分圖表工具相對來說更為重要。在這篇文章中，我們將了解每個交易者都應該知道的五個基本的MT4圖表工具。

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1. Candlestick Charts  

蠟燭圖（Candlestick Charts）是MT4中最受歡迎的圖表類型之一。它們提供了一個特定時間段內價格走勢的可視化表示，每個蠟燭圖代表了該時間段的開盤價、收盤價、最高價和最低價。蠟燭圖可以幫助交易者識別趨勢、支撐 位和阻力位以及潛在的逆轉信號。

2. Moving Averages 

移動平均線（Moving Averages）是另一個流行的MT4製圖工具。它們通過對特定時間段內的價格數據進行平均化來提供一個平滑的價格走勢圖。交易者經常使用移動平均線來識別趨勢和潛在的進入和退出點。最常用的移動平均線是簡單移動平均線（SMA）和指數移動平均線（EMA）。

3. Bollinger Bands  

布林帶（Bollinger Bands）是一種基於波動率的MT4圖表工具，由三條線組成：上帶、下帶和中帶。中間帶通常是20期的移動平均線，而上下帶是根據同期價格變動的標準差計算的。交易者經常使用Bollinger Bands來識別超買和超賣條件以及潛在的趨勢反轉。

4. Fibonacci Retracement 

斐波那契回調（Fibonacci Retracement）是一種MT4圖表工具，它使用水平線來表示在價格繼續向原方向發展之前，在關鍵的斐波那契水平上的支持或阻力區域。最常用的斐波那契回調水平是38.2%、50%和61.8%。交易者經常使用這些水平來確定潛在的進入和退出點，以及設置止損和止盈水平。

5. Relative Strength Index (RSI) 

相對強弱指標Relative Strength Index（RSI）是一個MT4圖表工具，通過比較特定時期的平均收益和損失來衡量價格運動的強度。 RSI通常顯示為震盪指標，範圍從0到100。交易者經常使用RSI來識別超買和超賣條件以及潛在的趨勢反轉。

這五個MT4圖表工具可以幫助交易者分析金融市場。通過使用這些工具，交易者可以潛在地識別趨勢，支撐和阻力位，進入和退出點等等。


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