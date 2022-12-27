2023全球市場展望：美債收益率在加息結束前將保持強勢，黃金或受到打壓。

黃金價格自2022年4月以來受美聯儲加息的影響開啟了長達7個月的連續下跌趨勢，最低在9月觸及1614.77美元/盎司。由於美聯儲在10月釋放可能在年底放緩加息的信號，促使10年期美債收益率在10月中下旬觸頂回落，在12月初止跌企穩並有進一步拐頭向上之勢頭，當前價格為3.736%。

從下圖可以看出，10年期美債收益率與黃金價格呈反比關係。 10年期美債與黃金均屬於避險資產，在加息週期中，債券收益率的上升促使資金回流，帶動美元匯率價格的上漲。由於黃金屬於無息資產，其主要作用在於資產保值，即在降息週期中因貨幣超發導致通貨膨脹的周期中表現良好，但在加息週期中則表現不佳。而在經濟環境下行週期中其高收益率的債券和現金更受投資者青睞，制約了金價的上行空間。

10年期美債收益率（藍線） vs 現貨黃金（黃線）來源：Tradingview, CMC Markets（12月27日）

點擊查看大圖

從下圖可以看出，10年期美債收益率自上世紀80年代以來形成了下跌趨勢，然而自今年4月以來突破了長達40年的下跌趨勢線的壓力，技術性形成了多頭突破。

10年期美債收益率

來源：Tradingview, CMC Markets（12月27日）

點擊查看大圖

我們回顧過去40年來幾次主要的加息週期中10年期美債收益率的表現，如下圖所示



1983年3月 – 1984年8月，10年期美債收益率自10.2%漲至13.8%

1987年1月 – 1989年5月，自7%漲至10%

1994年2月 – 1995年2月，自5.4%漲至8%

1999年6月 – 2000年5月，自5.3%漲至6.8%

2004年6月 – 2006年6月，自4%漲至5.2%

2015年12月 – 2018年12月，自1.3%漲至3.2%

10年期美債收益率來源：Tradingview, CMC Markets（12月27日）

點擊查看大圖

由此我們可以看出，10年期美債收益率開始出現轉向下跌的時候，通常出現在美聯儲結束加息週期的時候。而根據美聯儲當前的政策指引來看，雖然美聯儲在2022年12月放緩加息至50個基點，但也同時提高了終端利率預測，因此美聯儲結束加息可能在第一季度末的3月會議或第二季度的5月會議。這意味著10年期美債收益率或在2023年的早些時間維持上行趨勢，這將對股市、黃金和商品等資產帶來下行壓力。

對於金價接下來的走勢預測，我們來參考以下兩張圖

現貨黃金 XAU/USD —— 月線圖來源：Tradingview, CMC Markets（12月27日）

點擊查看大圖

美國總體CPI來源：TradingEconomics

點擊查看大圖

金價的階段性低點通常出現在美國CPI降至通縮區間的時候，例如在21世紀初的互聯網泡沫破裂、2008年次貸危機、2015年全球經濟下行、2020年新冠疫情爆發。從整體的趨勢來看，金價與美國CPI整體呈現正相關關係。而根據當前的通脹數據陷入，美國CPI峰值或現並進入到降溫趨勢中，而金價或呈現相同的下跌趨勢。

隨著明年經濟或在1-2季度迅速降溫並可能陷入衰退，大類資產價格或陷入快速的下跌趨勢中，美聯儲或在年中向市場投放一些寬鬆信號，即在2024年可能降息來穩定市場的恐慌情緒，市場的底部或將在年中或下半年出現。因此，明年整體的趨勢預測為先跌後漲。



