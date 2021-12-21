美联储“雄鹰起飞”，美元兑加拿大元可能在2022年持续爆发。

加拿大央行作为全球最“鹰派”的央行，一直在向市场放出明年上半年进行加息的预期。在10月27日，加拿大央行正式推出了量化宽松，将加息预期提前至最早明年第二季度。从今年4月开始，加拿大的通货膨胀率急剧攀升，远高于2%的通胀目标，在今年8月突破4%。第二季度经济增长放缓，高通胀压力使加拿大央行一直处于鹰派的立场。加拿大11月CPI月率录得0.2%，年率录得4.7%，创2003年以来新高。从趋势上看，11月CPI虽然位居高位，但与10月持平。虽然Omicron变异毒株的蔓延带来了加剧供应链瓶颈，商品价格仍有上行之势，但油价的回落从一定程度上能抑制通胀的持续增长。预计加拿大在2022年上半年通胀将在高位持续维持一段时间，然后在下半年回落。

美联储在12月的利率会议进行加速缩债，并且所有的委员认为明年将加息，三分之二委员认为将加息三次。因此，奠定了美元指数在明年继续走强的基本面。

Canada Inflation Rate

图片来源：Tradingeconomics | statistics Canada

加拿大元是一种商品货币，因为加拿大出口的一半来自商品的出口，原油、天然气、煤炭、有色金属等都为重要出口商品。其中原油占据第一出口量，因此经常可以听到加元跟原油是同向波动的这一句话。

加拿大元兑美元在上半年一直处于强势地位，加拿大元的走强由以下几个因素推动，加拿大央行先于美联储释放鹰派信号，这提振了加拿大元；2021年是原油的牛年，年初原油价格就持续上涨，使加拿大元走强，并且美国在年初进行大规模的放水，使美元兑加拿大元持续下挫，从1月的1.29附近跌至5月的1.20附近。伴随着美国经济的复苏，以及通胀的攀升。美联储在年中开始向市场释放缩债预期，这也给美元提供了支撑，从6月开始，美元兑加拿大元逐渐走强，连续4个月收阳。但在10月能源危机爆发，天然气、原油价格飙升。使加拿大元重新走强，美元兑加拿大元出现大幅度下挫，回吐了之前三个多月的涨幅。

但油价在10月底触及高点后，11月的表现一直处于高位震荡，并伴随着不同程度的回落，这也是来自于美国联合多个国家释放原油战略储备的压力，油价回落拖累加拿大元，使美元兑加拿大元重新走强。在11月底，南非新冠变种Omicron爆发，使油价在三个交易日累计下跌了17%，这对加拿大元造成了非常大的打击。并且鲍威尔在11月30日意外放出鹰派发言，美元兑加拿大元一个月累计上涨近500个点。

展望明年，美元兑加拿大元进入到了一个牛市的赛道。美联储在明年将开始加息周期，国际油价遭受重挫后，在病毒的影响下，很难再回到之前的高点，而随着明年通胀的回暖，供应链问题得到缓解，油价或将进入震荡走弱的趋势，因此会拖累加元。但需要注意的是，美元兑加拿大元的上涨可能不会一帆风顺。加拿大央行表示将在明年第二季度左右进行加息，调整了利率的速度会快于美联储。病毒恐慌退却带给需求端的信心也会提振油价，因此美元兑加拿大元在明年的上半年将出现震荡反复，但整体将保持震荡上行的趋势，上涨趋势或将在下半年加速。

从周线级别来看，美元兑加拿大元重要的多空分界线在1.30附近，若价格能突破该水平线，美元兑加拿大元或将持续上涨。

美元兑加拿大元 USDCAD —— 周线图

Source: CMC Markets



