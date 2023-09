沃达丰股票是否成功筑底并进入拉升阶段？

由于销售增长乏力、以及欧洲大市场收入下降和巨额债务都削弱了投资者的信心,沃达丰股票今年持续走弱,然而,在 7 月底发布的第一季度业绩中,出现了一些改善,第一季度营收同比下降4.8%,为107.4亿欧元,但服务收入增长 3.7%。



宽带套餐价格和客户数量的上涨推动了业绩的改善,其中英国和非洲的增长推动了销售增长。但德国和意大利等欧洲大市场的持续下滑仍然是一个问题,第一季度分别下降了 1.3% 和 1.6%。



除此之外,沃达丰的净债务高达 334 亿欧元,这一高额数字令人质疑沃达丰同样高额的股息。 根据雅虎财经的数据,收益率超过10%。

沃达丰承认业务随着时间的推移而恶化,并提出了补救措施,包括重新分配投资和裁员。 首席执行官 Margherita Della Valle 表示,为了重新获得优势,公司将裁减多达 11,000 个工作岗位。 沃达丰在全球拥有约 90,000 名员工。



花旗分析师表示,沃达丰第一季度业绩“不错”,但该公司尚未走出困境。 分析师指出,第一季度和第二季度的业绩可能因预期较低而不是任何根本性改善,但业绩拐点可能开始支撑股价。

沃达丰开放 Open RAN



沃达丰正忙于升级其在威尔士和英格兰西南部的网络。 该运营商已与三星联手在该地区的 2,500 个站点部署一种名为开放式无线接入网络 (RAN) 的技术,这是一种构建移动网络的方法。



Open RAN 与传统 RAN 网络之间的主要区别在于,该技术不限于整个移动站点的单个供应商。 沃达丰希望这将带来更具成本效益和能源效率的网络。



“这一里程碑非常重要,因为它代表 Open RAN 在高容量环境中大规模取代传统解决方案,并且它使沃达丰英国能够灵活地在未来更好地通过其 RAN 货币化,”沃达丰英国公司创始人兼首席分析师 Joe Madden 表示。



此次切换还意味着沃达丰现在正在替换其网络中的传统华为 5G 设备。 继 2020 年政府颁布禁令后,英国政府要求移动网络运营商在 2027 年之前停止使用华为设备。

沃达丰股价预测



沃达丰的股票在过去的四个交易日连续上涨,截至9月14日,本周上涨9.7%。多家机构认为沃达丰股票仍有上涨空间。

德意志银行分析师Robert Grindle将沃达丰的目标价定为155便士,尽管这一目标价低于之前185便士的目标价。

巴克莱银行也认为沃达丰的股价有上涨空间,尽管他们在 8 月份将目标价格从 115 便士下调至 100 便士。 同月,摩根大通分析师将沃达丰股票的目标价从 95 便士下调至 93 便士,而贝伦贝格则维持对沃达丰的“中立”立场,维持其 85 便士的目标价。

在第一季度业绩改善之后,投资者希望看到销售增长并继续朝着正确的方向发展,同时该公司兑现了削减成本的承诺。 然而,在欧洲和非洲运营一个主要的移动网络永远不会便宜。





沃达丰 —— 周线图

来源:CMC Markets(9月15日)



