金融早报：美国债务谈判面临国会僵局，恒生中国企业指数逼近熊市

由于美国和英国市场在公众假期休市,华尔街的股票期货在流动性稀少的情况下攀升。 由于一些极右翼共和党议员的分歧,美国债务协议在国会面临投票障碍,尽管拜登总统和众议院议长凯文麦卡锡都表示有信心通过该法案。 美国国债收益率小幅下跌,表明市场仍对债务交易持乐观态度,而科技股指数、纳斯达克期货继续跑赢道指和标准普尔 500 指数。本周将迎来美国重量级科企,包括惠普、Salesforce 和 Broadcom 等软件公司的财报。

鉴于美元走强,大宗商品交易日表现平淡,延续上周五的走势,黄金走低,油价小幅走高,交易员持有警觉态度,并静观美国债务法案进展,同时等待中国周三即将公布的制造业采购经理人指数为中国经济反弹现状提供更多线索。

亚太地区,由于债务谈判的积极进展提振了风险情绪,大多数股市周一收高。 然而,由于中国经济复苏步履蹒跚,中国市场延续了连续四天的跌势。 恒生指数跌至 6 个月以来的最低水平,而人民币兑美元汇率今年迄今下跌 5.6%。

亚洲市场将低开,ASX 200 期货下跌 0.18%,恒生指数期货下跌 0.93%,日经 225 指数上涨 0.06%。

金融市场主要行情:

• Euro Stoxx 50 下跌 0.4%,11 个板块中有 10 个板块收低。 信息技术和金融板块领跌,均下跌 0.6%,而通信服务小幅走高。

• 相比之下,日本市场徘徊在数十年高点附近,日经225 指数上涨1% 至32,233.54 点,为1990 年6 月以来的最高点。值得注意的是,通信服务板块表现出色,上涨3.47%。 在人工智能芯片制造商在华尔街的狂热中,软银的股价在周一飙升8%。

• 恒生中国企业指数较一月份的高位分别下跌19.7%,在中国经济不明朗和美中地缘政治紧张局势加剧的情况下下滑接近熊市。 在近期不温不火的财报公布后,大多数中国科技股下跌,其中美团领跌,下跌 8.4% 至 2022 年 3 月以来的最低水平。

• 在Tayyip Erdogan 赢得第三届总统选举后,土耳其里拉兑美元汇率创下历史新高。 埃尔多安总统一直坚持低利率,尽管该国的通货膨胀率飙升,这与现行的主流经济政策立场相悖。

ASX 和 NZX 公告/新闻:

• 没有重大公告。

今日议程:

• 4 月份新西兰建筑许可。

• 日本4 月失业率。

• 澳大利亚建筑许可。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.