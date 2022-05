美国消费市场的“繁荣”终将破裂

数据总览

根据美国经济分析局在5月27日发布的数据显示,4 月份个人收入增加了 893 亿美元(0.4%)。个人可支配收入(DPI)增加了 483 亿美元(0.3%),个人消费支出(PCE)增加了 1523 亿美元(0.9%)。

4 月份实际 DPI增长不到 0.1%,实际 PCE增长 0.7%;商品增长 1.0%,服务增长 0.5%。PCE价格指数上涨0.2% 。不包括食品和能源,PCE 价格指数上涨 0.3%。

4月个人收入的增加主要反映了补偿收入和个人资产收入的增加,部分被业主收入的减少所抵消。在补偿收入方面,增长反映了私人和政府工资和薪金的增加。个人资产收入增长以个人股息收入为主。经营者收入下降的主要原因是非农收入的减少。

4月以现价美元计算的个人消费支出增加1523亿美元,反映出商品支出增加486亿美元,服务支出增加1037亿美元。在商品方面,除汽油和其他能源产品外,所有零部件支出都普遍出现增长,汽车及零部件支出是增长的主要原因。在服务业中,所有分类支出也普遍上涨,其中以食品服务和住宿以及住房和公用事业部门的支出涨幅最大。

4月份个人消费价格指数比去年同期增长6.3%,反映了商品和服务的增长。能源价格上涨30.4%,食品价格上涨10.0%。不包括食品和能源的4月份PCE物价指数比去年同期上涨了4.9%。

2022年第一季度消费者支出增长至139248亿美元,去年第四季度为138184亿美元。

美国个人消费者支出(季度)

图片来源:TradingEconomics

数据分析

虽然美国4月消费数据表现火热,但实际DPI的增幅与实际PCE的增长呈现明显不匹配的状况,这反映出的是消费支出的增长是受到物价上涨的影响,并不是美国居民消费能力的实际提高。虽然美国的通胀报告显示4月CPI同比上涨8.3%,相较于3月有所回落。虽然工人享受了几十年来最强劲的工资增长,但通货膨胀仍然压倒了工资增长。美国人在扣除通胀后的实际工资呈现负增长。自 2021 年 1 月以来,信息部门的员工承担了最大的实际工资萎缩,经通胀调整后的工资下降7%。金融服务员工的收入下降了 4.7%,而矿工和伐木工人的购买力下降了 4.5%。

与此同时,休闲和酒店业的员工是唯一看到工资增长超过通货膨胀影响的人,该群体的实际工资比 2021 年 1 月的水平增长了4.3%。

由于在2020年疫情封锁迅速削弱了业务,酒店、餐馆和酒吧在疫情初期裁员数百万。然而,随着疫情的解封,美国个人支出的激增,2021 年初的经济重新开放让该行业急于重新招聘。自那以后,休闲和酒店业在过去一年的就业增长中占了大部分,并且随着劳动力需求的激增他们获得了工资议价能力。

然而,最新的数据显示,自 2021 年初以来,除休闲和酒店业外,其他大多数行业均出现了实际工资的负增长。由于供应链瓶颈使运输和仓储员工的表现仅次于休闲和酒店员工,但即使是他们在扣除通胀后实际工资也下降了1.2%。

美国实际工资增长

图片来源:Insider

既然美国民众的实际工资呈现负增长,那么消费支出为何持续火热?从下图可看出,美国消费信贷自2020年3月疫情爆发以来持续呈现攀升现象。在今年的3月,美国消费信贷增长524.3亿美元,高于前一个月向下修正的377亿美元,远高于市场预期的增长250亿美元。这是自2010年12月以来消费信贷的最大月度增长。非循环信贷增加了210.7亿美元,循环信贷增加了313.7亿美元。3月消费信贷同比增长14%,2月份的增幅向下修正为同比10.2%。而美联储自今年3月以来已经连续在两次会议上累计加息75个基点,所以信用卡利率可能会随着联储的加息而小幅上升。而美联储预计今年年内将多次加息,6,7月预期各加息50个基点,这意味着信用卡还款的增长还会持续下去。

美国消费信贷变化

图片来源:TradingEconomics

因此,美国的消费火热是居民大幅增加杠杆所营造出来的“繁荣”。4月个人收入的增长主要来源于补偿收入和个人资产收入。在个人资产收入方面,自今年1月以来,美国房地产市场价格指数整体呈现高位震荡局面,在5月由于美联储首次加息50个基点,使房地产证券价格指数直线下挫,这也造成了美国业主收入的下降,随着后续更多50个基点的加息举措,美国房地产市场繁荣期已过,业主收入将持续下挫。

威尔希尔美国房地产证券价格指数

图片来源:Wilshire Associates

虽然股息收入抵消了业主收入的下滑,但美股市场目前陷入下跌趋势,而这一趋势在年内更多加息的背景下预计将持续。市场投资情绪在政策拐点前预计将再次出现低迷,而股息收入届时也会受到负面影响。补偿收入方面,主要来源于薪资增长,然而工资增幅自今年2月以来同比趋势以呈现趋平迹象,环比增幅已经出现掉头向下趋势。

美国的家庭储蓄率从2022年3月的6.20%下降到4月的4.40%,该水平下降至14年以来的最低水平,这意味着许多美国人正在运用家庭储蓄来抵消不断上涨的物价水平。伴随着今年更多的加息,美国后续月份的个人收入增长将难以维持,而信贷成本的增高将压制美国居民的消费能力,美国的消费“繁荣”将破裂。

美国家庭储蓄率

图片来源:TradingEconomics



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.