重组后的德国指数：从索然无味的德国30到引人注目的德国40

德 国基准股票指数德国30自1988年由其指数编制公司Qontigo(德意志交易所集团的一部分)推出以来,最近,其将首次通过增加10只成分股,进行重大的历史性全面改革。发布新德国40指数的主要目的是,在深度和广度上更全面地纳入德国最大的上市公司,从而更好地反映德国经济的全貌。

新德国40指数将从9月20日(下周一)开始生效,本次重组未删除任何现有的30只成分股,而下一次指数审查将于2021年12月3日进行。以下是一些关键亮点:

引入新盈利要求

为了有资格成为德国指数40只蓝筹股其中一员,未来候选者必须公布正数EBITDA(即其最近两个年度财务报表中的息税折旧摊销前利润)。因此,这种更严格的预选要求可能会提高德国指数成分股在财务健康方面的质量,并降低亏损公司被纳入德国指数的概率。

在不放弃可投资性的前提下简化准入规则

从2021年9月的审查开始,审查团队将按照市值来选择指数成份股,并且在排名过程中不会考虑股票交易额。相反,成份股还需要满足一个新的最低流动性要求。这种新选择过程考虑了自由流通市值和最低流动性,可能有助于使德国指数在保持足够的流动性方面与国际标准保持一致。

新纳入的十只成份股如下

• 空中客车(Airbus)(航空航天制造商)

• Zalando(在线时尚零售平台)

• 西门子医疗(Siemens Healthineers)(医疗器械制造商)

• 德之馨(Symrise)(香料、芳香剂、化妆品活性成分供应商)

• HelloFresh(预包装新鲜餐包配送)

• 赛多利斯(Sartorius)(生命科学实验室设备制造商)

• 保时捷汽车(Porsche Automobil)(豪华汽车制造商)

• 步朗德公司(Brenntag)(化学品分销商)

• 彪马(Puma)(运动休闲和体育用品)

• 凯杰生物(Qiagen)(生物技术、分子样品和检测技术供应商)

交易者需要了解什么

上述10个成员的加入可能会使新德国40指数的权重转向增长率更高的“新经济”行业公司,如Zalando、西门子医疗、赛多利斯、凯杰生物和HelloFresh,而不是传统的“旧经济”行业,如材料和工业行业。

由于缺乏高增长和创新导向的成分股,德国指数的表现一直逊于世界其他地区,尤其是美国股市,美国股市已经从FAANG(Facebook、Amazon、Apple、Netflix、Alphabet/Google)和微软等“新经济”股票中获益不少,因为这个企业各自的业务运营自2009年以来在全球经济增长中所占的比重不断攀升。

Global X DAX和iShares MSCI All Country World Index(美国占59%权重)交易所交易基金的业绩比率图(以美元为标准,以尽量减少外汇收益或损失的影响)表明,在过去十年中,德国指数的表现明显不佳。因此,随着新改版的德国40指数上市,当前表现不佳的差距可能会逐渐缩小,这将利好整个德国股市,因为全球投资组合调整可以吸引更多潜在资本流入,进而为市场创造更好的流动性条件。

Global X DAX/iShares MSCI All Country World Index比率图

图片来源:Trading View



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.