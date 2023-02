电动汽车降价对特斯拉和福特的股价有何影响?

在2022年大幅下跌后,特斯拉的股价在1月触及低点101.84后飙升近97%。这主要得益于Model 3和Model y的降价。福特在宣布降价后也出现了上涨,但高昂的锂成本可能会削弱该行业的利润潜力。

电动汽车零售价格的下调给特斯拉的股价带来了可喜的提振。该公司于1月13日宣布,将大幅削减Model 3和Model Y车型的成本。自那以来,特斯拉1月在华的销量达6.6万辆,创历史最好成绩,该公司股价上涨了55.2%。

特斯拉的股价复苏是由于该公司第四季度的收益好于预期,也是该公司有史以来最好的季度业绩。1月25日,特斯拉公布,截至2022年12月的三个月,其总收入为243亿美元,每股收益为1.19美元。这两个数字都超出了分析师的预测,根据Refinitiv的数据,这两个数字分别为241.6亿美元和1.13亿美元。

其他积极的消息是,特斯拉预测2023年汽车产量将达到创纪录的180万辆。这将比2022年的产量增加30%。

总体而言,今年1月是特斯拉股价两年多来表现最好的一个月。对于首席执行官埃隆·马斯克来说,销量的增长和股价的反弹是令人鼓舞的消息,并且他上周被判无罪,他被控在2018年发布误导性推文欺骗投资者。

福特在1月底宣布,将对其野马Mach-E车型实施降价,降幅最高达9%。

消息传出后,福特的股价在1月30日最初下跌了2%。然而,在那之后的一周,它反弹了2.6%,这表明降价可能会让投资者受益。

福特在2月2日的电话会议上描绘了一幅不那么乐观的画面,因为第四季度利润低于预期。

电动汽车是福特未来战略的重要组成部分。该公司表示,希望到今年年底每年生产多达60万辆野马Mach-E,到2026年将规模扩大到200多万辆。该公司计划到2024年推出7款新型电动汽车。

锂价格

锂对电动汽车电池的制造至关重要,其成本在过去一年大幅飙升,抑制了利润。为特斯拉供应稀土的Albemarle储能部门主管埃里克•诺里斯(Eric Norris)表示,该公司呼吁价格保持在高位,“以支持承担这些投资风险所需的激励措施”。

最近,通用汽车宣布将向内华达州的一个锂矿投资6.5亿美元,这是同类交易中规模最大的一笔。这笔投资可以确保通用汽车每年生产多达100万辆电动汽车所需的原材料,并使其免受成本上升的影响。

除了供应方面的挑战,电动汽车市场还将继续增长。根据《财富》商业观察,到2028年,它的价值将达到1.3万亿美元,年复合增长率为24.3%。

通用汽车是提高电动汽车产量的公司之一,计划在未来18个月内生产40万辆电动汽车。CFRA分析Garrett Nelson预测,到2025年,将有超过100款汽车进入美国市场。他在雅虎财经看到的一份报告中写道:“我们认为市场过度饱和的风险非常高,一场行业价格战应该会对利润率构成压力。”

股价分析

特斯拉 TSLA —— 日线图(2月7日)

事实上,即使特斯拉在实行降价后实现了短暂的销量暴增,叠加第四季度财报的优异表现促使股价大幅度反弹,但未来前景仍然不能过于乐观。事实上,特斯拉的销量主力军Model 3和Model Y在推出后长时间没有进行更新换代,而它们正被竞争对手逐步追赶。在没有出现真正的改款车型之前,特斯拉利用降价吸引消费者,但这种做法并不是长久之计。而其降价的方式也伤害了老车主的利益。不过从其在华取得的结果来看无疑是有效的,从中国新能源车1月销量的成绩来看,除了比亚迪稳居榜一创出150,164辆的傲人成绩,新势力蔚小理除理想汽车均表现不佳,蔚来1月卖出8,506辆,而小鹏汽车仅卖出5,218辆。

特斯拉股价在2月6日收盘在194.76美元,价格在200附近具有一定的阻力。该位置也为去年11月和12月的高点。因此,若价格不能有效突破该水平或面临一定的调整空间



