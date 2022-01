顶流“公募一哥”张坤加仓腾讯、阿里，这次能否再相信一次他？

1月21日,“公募一哥”易方达基金经理张坤披露了其去年四季度的持仓报告,旗下的四只基金的总规模仍超过1000亿元,达1019.35亿元,相较于去年三季度的1057.48亿元略有减少38.13亿元。

在最新的季报中,张坤对于市场的态度愈发坚定,季报观点越发精炼。他表示:“要做好投资,更重要的是盯着赛场,而不是盯着记分牌。”

张坤在2021年的业绩并不太行,在2021这个新能源,科技大年中,以投资白酒出名的张坤严重跑输了同行。由于互联网股票的大幅回撤,易方达亚洲精选全年亏损高达29.25%,而白酒自2021年2月以来连续下跌,使易方达蓝筹精选在2021年呈现负收益,严重跑输同行,连沪深300都没有跑赢。

张坤的投资逻辑可以被认为是长期看好消费、医药和互联网三大赛道。消费作为国家重点的关注区域,GDP在去年的下半年面临失速的情况下,央行通过降准降息来扩大内需,拉动消费;健康问题则会是一直人类关注的焦点;互联网则是社会变革的重要推动力。因此,从理论上来看,这三个赛道属于长牛赛道,张坤的业绩可能并不会太差。

张坤自2012年9月任职以来,在这将近10年的时间内,年化回报达到24.25%。据Wind统计,任职年化超20%的8年期基金经理仅仅只有10位,占比3%。

A股的牛熊周期一般是7-8年,因此,在评判一个基金经理的实力时,需要看他能否在牛熊周期均获得稳定的收益。而目前来看,张坤所提交的成绩单还是非常不错的。

张坤加仓互联网,减仓白酒、金融,腾讯成第一重仓股

在他的第四季度持仓报告中来看,张坤的易方达蓝筹精选在第四季度加仓腾讯控股、海康威视、伊利股份,而所一直钟爱的白酒贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份均被减持。其中腾讯控股成为易方达蓝筹精选的第一重仓股,增持7.61%,目前占基金净值比10.12%。

易方达亚洲精选四季度持仓报告显示,其重仓股票多为互联网公司,阿里也成功进入到前十大重仓股。

张坤表示,中国经济和企业本身就蕴含着相当大的潜力,因此他认为,目前的压力只是阶段性的,他对中国经济的长期前景依然保持乐观,坚信中国的经济实力终将达到发达国家的水平。

“我们将仔细审视组合中企业的基本面,选择竞争力突出、长期逻辑确定性高的企业长期持有。我们认为,经过了2021年的估值消化后,一部分的优质企业估值已经具有吸引力,在3-5年的维度内,企业的业绩增长大概率会投射到其市值的增长中。”张坤谈道。

除了张坤之外,国际资本也曾在去年对中国互联网公司进行加仓,例如桥水、高盛、查理芒格。

从图形上来看,腾讯自去年7月27日以来,一直处于400-500的区间内震荡,盘整期达近6个月。而从周线来看,价格在年线250日均线上方获得支撑,目前价格在近几年整体始终维持在200日均线上方。MACD指标也呈现出了明显的底背离迹象,因此价格大概率在此区域筑底,投资者可适当进行梯度的跟踪布局。



