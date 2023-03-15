硅谷银行破产余波未平，美联储或不得不转鸽，哪些资产潜在受益？

美国硅谷银行、第一共和银行先后倒闭破产，引发金融市场自上周五以来大幅波动，尤其美债市场出现自2020年3月份疫情危机期间的巨幅震荡。许多投资者都认为这是2008年全球金融危机的前兆，而出乎意外，美股在小幅震荡后在周二重返涨势，风险投资偏好似乎迅速恢复。那么，硅谷银行破产的内因是什么？为何美股似乎并是以为然？哪些资产潜在受益？投资者又需要对哪些因素提高警惕？

美联储、监管漏洞为硅谷银行破产的罪魁祸首

美国硅谷银行成立于 1983 年，是一家专注于科技公司和初创企业的银行，从而最容易受到自2022年以来宏观逆风影响的行业。上周三，硅谷银行公布将集资 22.5 亿美元以支撑其资产负债表，因美联储激进加息使得其持有美债资产迅速贬值，其被迫以亏损18亿美元的代价出售其 210 亿美元的债券投资组合。消息公布后，截至上周四，硅谷银行客户累计提款达420 亿美元的存款。该银行股价在周五交易中暴跌 60%，盘后交易继续惨跌 26%。 周五晚些时候，该银行被美国监管机构叫停关门，由联邦存款保险公司 (FDIC) 于周六晚些时候启动拍卖程序。 当时，FDIC 表示，硅谷银行客户将可以完全获得最高 25万美元的受保存款。 然而，大部分存放在银行的资金都远远超过了限额。亚太时间周一，美国银行业监管机构宣布了一项计划以保护客户取款。美国 财政部批准此计划，并在周一晚上对全部储户进行提款保障。 美联储还在制定一项新的银行定期融资计划，旨在增强对银行体系的信心。财政部长珍妮特耶伦表示，这些行动是为了保护所有账户超过 FDIC 保险 25万美元限额的储户。美国总统拜登也同时宣布同时表示将保证硅谷银行与第一共和银行的储户安全取款。

硅谷银行的倒闭破产与当年雷曼兄弟破产倒闭存在实质上的不同，其主要原因在于美国中小型银行缺乏银行监管，对于利率风险控制的具有很大的漏洞，同时由于该银行对于风险投资资金孤注一掷，缺乏多样化以分散风险，最后由于美联储的激进升息而引发了债务危机。而2008年雷曼兄弟的破产实归于信用危机，是真正由于经济短路而至。

美股为何不以为然？美联储难以保持激进式升息

美国股市在周三出现大幅反弹，尤其未在2022年遭受惨抛的科技股，银行股价同时收复部分失地。美股反弹的直接影响因素为美国政府公债收益率以及全区主权债券利率的暴跌，使得资本流动性迅速改善，而这背后的原因主要是美国财政部与美联储纷纷出台担保资金供给以稳定金融市场的稳定性与群众对于美国银行系统的信心。根据彭博社消息，自硅谷银行事件后，储户纷纷将资金转向美国大银行，在短短的几天内，美国银行累计进账高达150亿美元。同时，在其他银行通过购买硅谷银行的债券组合而注入流动性的同时也增加了自身的债务风险。 或者可以说，如果美联储不顾升息将带来的系统性风险，很可能会使得由于储户信心与投资情绪而引发的银行借贷业务的失衡，诱发银行系统性瘫痪。

而根据CME 美联储检测工具显示，美联储在3月份保持25个基点升息的概率达80%，较上周50个基点大幅下降。实际上，CME债券远期利率在周二显示美联储可能会在三月份暂停升息。但由于美国2月份核心通胀率增长高于市场预期，市场降低了美联储可能在停止升息的预期。无论如何，在美联储三月会议前，风险资产都有望在对政策的乐观情绪中继续慢牛行情。而风险在于，若美联储仍然无视危机，继续激进的鹰派口径，可能再次打压股市与债市下滑。

哪些资产将最为受益？

首先，美元与美债收益率急跌的直接受益对象便为贵金属，包括黄金与白银。一方面，美元走软直接支持金银价格的暴涨。另一方面，避险情绪使得黄金再次受到投资者的青睐。

其次，美国科技股在近期的颠簸行情中表现亮眼，以科技权重占比最大的美国最大股指之一，纳斯达克指数在周三美国通胀数据公布后大涨逾2%, 为二月份以来的最大单日涨幅。科技板块主要受到对于美联储将进一步放缓升息步伐的乐观预期支持，同时美债大涨而释放的资金流动性也成为科技股弹性行情的主要因素。在经历了2022年的寒冬后，美国科技板块在今年一直表现卓越，涨幅超于道指与美国标普指数，在年度表现上也据欧洲50指数后居于第二位。

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