美国地区银行接连暴雷，这个底能托住么？

继硅谷银行(SVB)与签字银行(SBNY)相继破产后,第一共和银行(FRC)昨日在盘前跌近75%,因在上周的晚些时候出现了挤兑现象。开盘后股价一度跌78.56%创纪录以来最大跌幅,触发停牌。恐慌情绪牵连美国其他银行股也相继出现大幅度下跌,阿莱恩斯西部银行(WAL)跌47%,西太平洋合众银行(PACW)跌21.05%,花旗(C)跌7.45%,高盛(GS)跌3.71%,富国银行(WFC)跌7.13%。但在盘后银行股均出现底部回升的情况,FRC, WAL等均翻阳。

为应对美国银行业的风险,美联储、财政部、联邦存款保险公司(FDIC)均下场救市以保证储户的利益,防止危机的进一步升级。其中的措施为:1)FDIC通过联邦存款保险基金为破产银行的客户兜底;2)美联储推出银行期限资金计划(BTFP),让银行以持有证券做抵押换取250亿美元,期限为1年。从目前的市场反馈来看,股市在盘后出现的拉升反映了短期风险情绪出现一定的缓和迹象。

关于这些举措能否挽救当下银行业所面临的危机,从第一个举措来看,FDIC的资金来源于各个银行参保的保证金,或者提前收取保费,以及向财政部借钱。考虑到目前美国国库亏空的状态,为硅谷银行和签字银行兜底的是其他流动性宽裕的银行,这意味着短期的连续暴雷风险被稀释转嫁到整个银行系统中。其他银行通过释放自己的流动性接盘了破产银行的折价债券,即使在美联储加息周期中债券价格可能仍然面临下跌的趋势,但只要熬到美联储降息周期时,等到期兑现后其浮亏将会被抹平并带来一定的正收益。这对于那些体量较大、现金流充裕、客户群体广泛和投资组合丰富的大型银行来说是一笔不错的买卖。

BTFP可以使银行抵押证券(国债,MBS,机构债)来换取250亿美元的一年期现金,而抵押价值以面值计算,举个简单的例子,A银行以自身持有的100美元国债抵押给银行换取现金,由于美联储加息导致现有债券价格低于100美元,但在美联储那里的计算方式是以100美元的面值作为计算,这相当于美联储为该银行进行兜底。这层举措避免了其他地方小型银行在折价出售债券时遭受损失,缓解了流动性压力。但需要思考的是,客户在银行的存款可能并不是都是现金形式,包括一部分现金+银行理财,美联储可以为银行兜底,但并不会为客户的理财损失进行兜底。这意味着经历了这一次的银行股暴雷后会出现贫富差距进一步扩大的现象,即大鱼吃小鱼变得更大,储户资产缩水变得更穷。

从目前来看,美联储对银行业的托底仅仅表现在了资产端,即避免了折价出售证券带来的损失。但在当前错综复杂的经济环境下,储户的取款倾向仍然在逐步放大中,而美联储并没有采取措施来避免这种情况。因此现在的情况是,市场短期风险被缓解,但对经济前景的不信任意味着中长期风险仍然存在。能够恢复市场信心的是美联储将进行政策转向,即发出降息信号。但考虑到现在的通胀水平距离美联储的目标还有很大的差距,美联储可能通过放缓加息步伐来进行预期管理,但这可能只起到短期的提振作用。股市在全年可能保持着结构性的熊市行情。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.