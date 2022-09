为什么止损很重要，即使存在割在最低点的可能性。

本文结合笔者自身的一些经历向投资者探讨交易中关于止损和仓位管理的一些思考,仅为自身的一些浅显认知,仅作为交流,不构成任何指导意见。

市场的投资者大概会经历几个阶段。第一个阶段,不设止损,浮亏死扛。由于市场的波动性会出现即使在做错的情况也能有盈利的概率,这会使很多投资者在刚开始交易的时候会有非常高的胜率,然而由于对市场缺乏一定的认知导致在盈利的时候会有快速获利了结的心态,单笔盈利较低。然后在某一笔交易因为做错方向,而市场这次没有给予机会,在没有做好仓位管理的情形下导致瞬间爆仓。

在经历了多次爆仓后开始思考止损的重要性,以及初步构建自身的一些策略,也就是阶段二。依据自己的习惯画好支撑和阻力线后,在跌破关键支撑后选择出局。看上去已经步入正轨,但很多投资者发现在严格止损后,会出现非常多的止损单,即使单笔亏损很小。整体胜率下滑,而盈利单的收益不能弥补多次小幅度亏损。这会让投资者开始陷入怀疑,我在以前不止损的时候,虽然有很多次爆仓,但至少曾经盈利过很多次。但自从止损后,盈利难度反而增大,每次止损后,价格在短期反向运行后,快速收复失地,止损是不是错的?于是,有一些投资者又重新回到了阶段一,陷入恶性循环。

其实,阶段一的盈利,有相当一部分成分是运气,而爆仓是真实水平。阶段二的反复陷入止损,不能盈利,也是真实水平。

市面上的技术分析投资者都可以通过各种渠道中学到方法,学会画趋势线,支撑阻力线并不是一件非常困难的事情。如大家都可通过画线来盈利,那与市场中的“二八“定律就相悖了。

交易中最难的是仓位管理和情绪上的调节。例如在出现阶段二中的多次小单止损后,有很多人会控制不住情绪加大头寸,即使这单做对,由于心态上已经出现焦急的心理,这会使投资者拿不住利润,难以追平前期的多次亏损。如果在加大头寸的行为中失误,那会使亏损进一步放大。所以,当你在陷入多次止损后,最好关闭软件进行休息,几天或几周,做做其他的事情调节心态,毕竟市场中的钱是赚不完的。

如果发现自己止损在最低或临近最低点,也不要觉得气馁。这个市场主要就分为庄家和散户两个群体,作为普通的个体投资者,在没有信息渠道和资金优势的被动条件下,摆清对自身的认知,接受自己作为韭菜的事实,可能会对之后的交易有好处。如果庄家不收集到足够多的散户割肉的筹码,又怎么会拉升价格呢?

止损在低位后怎么办?首先这是一个正常现象。我们拿今年纳斯达克的趋势预演举例,我们曾在7月判断纳指或呈现一定的反弹,并且在8月初给到了纳指反弹的高点在13300-13350附近。有兴趣的朋友参考:

今日市场展望:纳指多头谨防技术面修复,原油关注90 附近的支撑,恒指或筑“三重底“

下图为8月4日我们做出的趋势预演图。

纳斯达克100指数 NDAQ —— 日线图(8月4日)来源:CMC Markets

点击查看大图

从结构上看,从趋势上是空头趋势,我们有理由在阻力位13350附近进行看空的操作。如果执行了这一策略,你会发现陷入浮亏,如下图所示。

纳斯达克100指数 NDAQ —— 日线图(9月20日)

来源:CMC Markets

点击查看大图

价格在触及13350后出现向上的突破(图中红圈),如果在破位后止损,或面临200-300个点的亏损。现在回过头来看,你会发现当初的止损行为是没有必要的。

但笔者认为这个行为很有必要,因为你在有“止损没必要“的想法,是根据当前的结果推断此前的做法的正确性。然而在当时,我们并不能确认价格在破位后是否还会进一步的向上延续,毕竟这一切在当时是未知的,也许行情在破位后不会掉头,就会面临更多的亏损。

虽然我们遭遇了200-300个点的止损,但随着价格重新回到技术性的下行结构中,并且后续美联储强化了加息预期,即使在13000附近看空,结合当前价格去除掉此前的止损,也有700多个点的利润。

再拿近期的黄金举例,上周四在跌破两年多来的重要支撑后1680后,黄金价格快速下行,在9月16日亚盘时段黄金价格整体围绕在1660上方,从短线层面价格可能在此处出现一定的超跌修复。从策略上看,从盈亏比的角度,选择在此处看反弹是可以的。价格如果失守1660可能面临进一步下跌,但如果反弹则可能反弹至1680阻力。

如果在1660附近看了多,在欧盘时段价格曾跌破1660,最低触及1654。可能会面临3-4美金的止损。然而价格在触及低位后迅速拉升,重新回到1660上方,并且最高触及1680。

如果你在止损后二次进场,在价格收复1660后重新看多,目标靠近1680。第二笔交易的盈利可能在16-20美金,去除掉此前止损的3-4美金。还剩下13-16美金。

黄金兑美元 XAU/USD —— 1小时图(9月20日)

来源:CMC Markets

点击查看大图

这样的操作看上去多此一举,实则很有必要,原因在上文中已有阐述。作为散户投资者,无从得知市场的顶或者底在哪,该追求的是中间的那一截利润,那些割在低位的止损,是市场需要散户亏的钱。

仓位管理方面

为什么仓位管理很重要?对止损的空间容忍度是根据仓位的大小来决定的,简单的说是呈反比关系。如果在第一笔开单的时候仓位过大,这会导致止损的空间非常小,从而会增大投资者错误止损的概率。但如果开单的仓位很轻,投资者可以容纳更多的浮亏,由于不可能在刚买入的时候价格会立即朝着预期方向运行,预留充足的空间是避免误操作的一种手段。

有的投资者会后悔在侥幸抄到底的时候开的仓位过低,这是错误想法。如果抄底的第一笔资金过大,在出现往相反预期运行的时候,对止损会产生犹豫不决的想法,这时候很多人会在低位不断的加仓。结果价格一泻千里,造成巨额亏损。

如果第一笔仓位较轻,即使在出现浮亏,整体风险可控,投资者的心态相对较为轻松,即使割肉也没有表现出非常心疼,而如果盈利了,由于仓位轻会使持仓周期变长,可获得的盈利空间可能更大。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.