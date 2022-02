一夜突变，俄乌冲突达到顶峰，翻版科索沃？

周一早间,美国总统拜登和俄罗斯总统普京接受了法国关于会晤的提议,法国证实双方同意举行峰会。市场的恐慌情绪暂时得以缓解。

但好景不长,在当地时间2月21日,普京宣布承认乌东民间武装自称的顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国为独立国家,并签署相关协议与总统令。此消息将地缘政治冲突推向顶峰,全球股市大跌。黄金、原油飙升。

在此情况下,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫称,目前已没有双方会谈的具体计划,但不排除会谈的可能性。而俄罗斯外长拉夫罗夫表示,他与美国国务卿布林克的会晤仍将进行。

美国白宫也发布了拜登签署的行政令,第1条禁止美国人在该“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”进行“新的投资”;禁止“直接或间接从该地区向美国输入任何商品、服务或技术”;禁止“出口、再出口、销售或供应来自该地区的任何商品、服务或技术;禁止美国人的任何批准、融资、便利或担保行为”等。

战事将加速资本回流美国完成全球收割

自疫情以来,美国进行了空前规模的放水行为,这造成了美元的大幅贬值,推升了全球股市。这使美元的信用体系受到了严重的打击,全球央行不约而同都在进行抛售美债的行为,尤其是俄罗斯,对美债基本已经清空。

全球的资本市场也几乎被美国的资本牢牢控制住,从下图可以看出,全球股市走势基本相同,其中欧洲的主要股指与美国道琼斯指数走势基本吻合。由此可见欧洲的股市被美国资本绑架之深。

道琼斯指数 DJI —— 周线图

图片来源:CMC Markets

欧洲斯托克50指数 —— 周线图

图片来源:CMC Markets

法国CAC 40指数 —— 周线图

图片来源:CMC Markets

德国DAX 40指数 —— 周线图

图片来源:CMC Markets

在地缘政治冲突加剧、以及美联储预期将在今年多次加息的背景下,避险情绪推升,在疫情期间超发的美元开始回流美国,这也导致了全球市场一荣俱荣、一损俱损的局面。

美国当前的国情深陷资本垄断,资本已经深入到了美国各个阶层,上至美联储官员,下至普通老百姓。自疫情以来超发的货币被大财团用于国际资本市场炒作,而美国民众也运用政府补贴的救济金参与金融市场,滥发的货币推升了通胀,造成了美国实体经济处于衰退期,但美股却空前繁荣的畸形局面。在空前高昂的投机背景下,民众参与工作的意愿降低,这也造成了供应链的危机。而普通人在资本市场中基本处于被收割的局面,这也加剧了贫富差距进一步扩大,社会矛盾日益尖锐。

在此背景下,作为全球第三大经济体的欧盟成为了收割的目标,俄乌之间如若发生战争将波及欧洲,这也会造成了资本疯狂的从欧洲股市外流,本就疲弱不堪的欧元汇率会再次受到重挫,欧洲经济持续萎靡,美国则通过在欧洲洗劫的财富弥补长期的国库亏空状况。

因此,德国和法国都表态希望通过俄罗斯以外交方式解决冲突,在昨日普京发表讲话之前,他曾和法国总统马克龙和德国总理舒尔茨通过电话,告诉他们俄方的决定。欧洲领导人对此表示失望,并发出强烈谴责,但表示愿意继续接触。

科索沃历史再次重演?

在1945年南斯拉夫建国后,30多年来国内一直处于和平稳定的状况,主要是铁托的强权威望。而在1980年铁托去世后,国内没有一个人能取得各民族的信任,以独立为目标的科索沃民族主义运动逐步兴起,并得到阿尔巴尼亚的支持,阿尔巴尼亚族与塞尔维亚族的矛盾日益尖锐,国内的民族矛盾开始加剧。到了1991年苏东剧变,南斯拉夫迅速解体,分裂成5个独立国家,但由于利益分配的矛盾使各国间出现规模不一的战争,这也让美国等西方国家不安。

在20世纪90年代,欧洲一体化的进程开始加速,因此想要解决南联盟这一心头大患从而控制巴尔干半岛实现东扩。但自二战以来欧洲元气大伤,如果对南联盟动手将面对俄罗斯,以欧洲当时的实力无法正面对抗,因此联合美国,但美国一直没有理会。直到1999年,欧洲一体化进入最终阶段:目标是建立不可撤销的固定汇率体制;引入单一货币(1995年2月单一货币名称已确定为欧元);各国制定和实施货币政策的职责向欧洲中央银行转移。美国选择了出兵。

1999年3月24日,科索沃战争爆发。法、德希望美国投入地面部队参战以尽快结束战争,毕竟欧洲刚刚完成一体化,经济正处于腾飞的起点。但美国仅仅发动空袭。这导致了这种一边倒的战事硬生生维持了78天。战争的直接结果就是导致了大量的欧洲资本外流至美国,欧元汇率暴跌。欧洲经济被严重拖累,欧洲这才意识到被美国欺骗了。

而在这次的俄乌冲突中,美国总统拜登表示,即使发生战争美国也不会出兵,仅仅是提供武器装备。由此可见想用同样的方式再次洗劫欧洲,欧洲这次是否如美国所愿再次上当呢?



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.