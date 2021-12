高盛给予电动皮卡新贵Rivian中性评级，未来12个月平均目标价为94美元。

Rivian成立于2009年,是一家新进入的电动汽车OEM公司,总部位于加利福尼亚州的欧文市,在伊利诺伊州的Normal市有一家制造厂,计划在那里增加其消费车和商用车的产量。该公司正在打造一个差异化的品牌形象,专注于其车辆的冒险风格功能(如越野、露营等)。面向普通消费者(R1T皮卡已经发货,接下来是R1S SUV,预计在2022年5-7月交货,并且在未来几年将推出更多以消费者为中心的车型)和商用(送货车;例如,亚马逊订购了10万辆货车,发货目标为第4季度)终端市场。

Rivian在硬件功能、完整的软件生态系统(特别是它的FleetOS商业产品)、服务和收费方面具有吸引力。其生态系统和全套解决方案,以及不断增长的品牌影响力,将不仅有助于该公司拥有强大的产品吸引力。该公司使用模块化电动汽车平台(R1平台和RCV平台),部件重叠量很大,这将考虑到成本和运营杠杆。总的来说,Rivian在该行业处于有利地位。

然而,从历史上看,汽车行业对于新进入者来说很难扩大规模,包括电动汽车行业(例如,特斯拉在产品发布方面面临延迟)。Rivian仍处于起步阶段,尽管该公司拥有一支由业内资深人士组成的团队,但供应链环境仍然充满挑战。此外,里维埃的垂直一体化模式成本高昂,高盛预计从2011年第四季度到2025年将耗资约200亿美元。

Rivian拥有吸引人的产品,将引起车队和零售客户的兴趣。这包括其旗舰R1消费平台(包括R1T皮卡车和R1S全尺寸SUV)及其最初运送至亚马逊的商用送货车(RCV)。然而,电动汽车市场的竞争正在加剧,包括里维埃参与的关键SUV和皮卡细分市场。例如,目前市场上有几种电动SUV/crossovers,如特斯拉Y型(销量领先)、福特野马Mach-E和大众ID.4。此外,领先的皮卡专营权——如F-150、Silverado和Ram——都计划在十年中期推出电动车型。因此,电动皮卡和SUV市场将面临激烈的竞争。

考虑到所需的大量资本(高盛预计从第四季度到2025年,现金消耗约为200亿美元)以及新进入者在汽车行业扩张所面临的历史挑战,其垂直整合战略也存在重大执行风险(特斯拉就是一个长期取得成功的例子,但成长路线也一波三折,过去许多汽车初创企业都失败了)。

高盛预计Rivian的12个月目标价格为94美元,这意味着当前股价下跌10%。但如果该公司在产品升级方面表现良好,预计未来12-18个月将有可能上涨。因此,高盛对于对电动汽车市场整体保持乐观看法,对Rivian的股价评级为中性。

在供应链问题下,Rivian仍然面临着R1S的交货延期问题,以及诸多竞争者的威胁,高盛预计股价可能仍有10%下跌空间

碳中和的背景下,未来电动车的使用量将持续增长

电动汽车在近期和长期都是一个长期强劲增长的领域。与内燃机车辆相比,电动汽车的制造成本通常会增加5-1.5万美元,但这多出来的成本可以部分或全部节省在维护(例如,电动汽车的运动部件明显少于内燃机汽车,并利用再生制动,因此需要较少的维护)和燃油/能源节约来实现。随着电池技术的不断创新,成本会逐渐下降,经济形势将越来越有利于电动汽车。此外,政府补贴可以减少或完全消除前期成本溢价;在性能上,电动汽车具有快速加速和良好操控性(鉴于电池组重量,电动汽车的重心较低);在安全方面,电动车具有更大的起皱区域、可以降低侧翻风险、拥有强大的正面和侧面碰撞试验评级。



Rivian Automotive Inc ——4小时图图片来源:CMC Markets



