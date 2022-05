降息超预期！5年期LPR利率下调至4.45%

5月20日北京时间9:15,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,1年期LPR利率维持3.7%不变,此前市场预期将下调5个基点;5年期LPR利率下调15个基点至4.45%,此前市场预期下调至4.55%,前值为4.6%。

1年期LPR利率主要与企业短期贷款利率挂钩,5年期主要与房贷利率挂钩。

从M2的变化来看,4月M2余额为249.87万亿元,同比增长10.5%。创1年半最快同比增速。M14月余额63.61万亿元,同比增长5.1%。但4月社会融资规模大大减少,为9102亿元,同比减少9468亿元,已经腰斩。

M1、M2与社融的逆向表现主要原因在于,央行维持宽松政策,积极降准意图为实体经济注入活力,但由于疫情的影响,企业拥有足够的资金但无法进行生产和投资,因此M1增速提高。疫情引发的大规模封锁抑制居民消费,这导致了社融需求不足。

本次央行只下调5年期LPR,维持1年期LPR不变的情况比较罕见。此前央行的动作往往更多的下调1年期LPR,5年期下调幅度有限。但这次打破了惯例。主要原因在于,企业目前手握现金但由于疫情封锁无法开展生产活动,但随着逐步解封预计将逐渐好转。但房地产市场所面临的状况更多的是信心的不足。即使目前全国已经有近40个出台了楼市松绑政策,包括放松限购、限售,下调房贷利率,降低首付比例,发放购房补贴等等。但由于当代年轻人观念的变化导致影响效果有限。目前房价的高位仍然限制当代人的购房欲望,结婚率、生育率低。

4月住户贷款减少2170亿元,同比少增7453亿元。其中,住房贷款减少605亿元,同比少增4022亿元;不含住房贷款的消费贷款减少1044亿元,同比少增1861亿元;经营贷款减少521亿元,同比少增1569亿元。由此体现出居民消费、买房意愿低迷。

从数据上看,1—4月份,商品房销售面积39768万平方米,同比下降20.9%;其中,住宅销售面积下降25.4%。商品房销售额37789亿元,下降29.5%;其中,住宅销售额下降32.2%。

4月末,商品房待售面积55735万平方米,同比增长8.4%。其中,住宅待售面积增长14.8%。

图片来源:国家统计局

4月消费主要受到疫情短期冲击,随着逐步解封,餐饮业、服务业相继恢复,预计会出现大幅度的反弹,但买房意愿的低迷很难在短期出现明显改观。一季度房地产市场GDP呈现负增长,这为中国2022年GDP增速5.5%的目标带来了巨大的压力。因此,此次超预期的下调5年期LPR也是继续加码为房地产市场托底的体现,以实现经济稳增长的目标。

美联储目前处于激进的紧缩周期中,美联储预计将在6,7月各加息50个基点。中美利差的倒挂也会限制央行持续发力的空间,以防止人民币的进一步贬值。目前中国经济下行的压力主要原因是市场需求不足,而物理层面的封锁,心理层面的信心限制了总体需求。接下来在央行适度的调整货币政策的基础上,政府也需运用更多的财政手段,来增强市场主体信心。



