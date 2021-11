“木头姐”大幅减持PayPal，PayPal股价连续下挫，究竟发生了什么？

自从在10月20日据消息人士透露PayPal有意以每股70美元的价格收购图片社交分享网站Pinterest之后,反弹趋势戛然而止,股价一路下跌,在近两周的交易日中,PayPal跌幅已达18%,从高点273.55回落超40美元。而难兄难弟Pinterest的日子也不好过,自从10月21日被曝收购消息后,股价曾一度涨逾15%,有一扫前期低迷局势。但好景不长,在随后的两个交易中,Pinterest回吐了一半的涨幅。而在10月25日,由于PayPal回应公司并没有收购Pinterest的计划,Pinterest跳空大幅度低开,单日跌幅达近14%。而PayPal在10月25日高开低走,盘中一度上涨5%,但随后收盘回吐所有涨幅,并在接下来的几个交易日中连续下挫,创今年3月以来低点227.88美元。

PayPal——日线图

Pinterest——日线图

即使在曝出PayPal收购Pinterest的消息后,资本市场似乎并不买账。其原因来自于Pinterest在近几个月表现不佳的基本面。虽然在Q2的营收以及净利润都双双超过预期,但月活跃人数低于预期,失去了2400万月活跃人数,反映出在全球经济开放的过程中,由疫情带来的用户数量激增的情况已经结束,因此遭到了摩根士丹利,MKM,摩根大通,大西洋证券,韦德布什等多家机构下调目标价。并且,Pinterest的活跃用户主要来源于美国本土,用户增长上限相比其他社交平台,例如Facebook,Instagram,YouTube来说相对较低。因此其需要更多的业务创新来维持用户的活跃度。Pinterest将在美东时间11月4号盘后公布Q3财报。

Number of monthly active Pinterest users worldwide from 2nd quarter 2016 to 2nd quarter 2021

Leading countries based on Pinterest audience size as of July 2021(in millions)

在PayPal大幅度下挫的这段时间,机构投资者也在不断的对其进行减持。据机构统计,截至11月1日,对冲基金总持仓价值已经从2.12亿美元下降至2.06亿美元;机构投资者的总头寸也环比下降0.2%至9.26亿美元。华尔街明星基金经理Catherine Wood(木头姐)所管理的ARK方舟基金也对PayPal和Pinterest进行了大幅度减持,截至11月1日,ARKW对PayPal的减持比例高达86%,ARKF对Pinterest的减持比例高达75%。杰富瑞将PayPal目标价格从350美元下调至280美元。

自从7月28日PayPal公布第二季度财报后,股价便从今年的高点310美元一路震荡下跌,其Q2的净利润为11.84亿美元,比去年同期下跌22.6%;Q2的营收为62.4亿美元,不及预期的62.68亿美元。虽然每股收益为1.15美元,高于市场预期为1.12美元,但不及预期的二季报使市场对PayPal的增速产生了担忧。PayPal的第二季度的净新活跃用户为11.4million,比去年同期的21.3million下降47%,比第一季度的14.5million环比下降21%。PayPal将在美东时间11月8号盘后公布Q3财报。

虽然股价近三个月表现不佳,但华尔街的大部分分析师对PayPal的评级始终保持看涨,据Wall street Journal统计,有超过70%的分析师认为股价将上涨,其平均目标价格为328.72美元,高于现在的价格43%。

即使股价一直在下跌,并创出今年3月以来的低点,但华尔街的分析师却对其一致看好,表现出了对其股价在未来几个月的上涨信心。虽然从短期来看,PayPal的股价并没有任何止跌的迹象,并且随着流动性缩减、以及美股短期投资者的获利情绪,大盘回落风险加大,以及机构投资者的减持,PayPal可能在短期的表现仍然不会尽如人意。

从图形的结构来看,股价目前呈现缩量阴跌的形势,很有可能触及支撑区间220-225附近,从技术指标上看,4小时的MACD指标呈现背离迹象,暗示着下跌动能在衰竭中,多周期RSI指标也多次进入超卖的区间,因此股价或许会在220上方出现一定的反弹迹象。

PayPal——4小时图

