“经济强劲”还是“全是水分”？美国的非农数据是否存在猫腻？

在几乎所有人都认为美国经济开始放缓,劳动力市场将持续降温的情形下,美国的7月非农数据却交出了一份好到不太现实的答卷。7月非农新增远超预期逾一倍人数,录得52.8万人,自今年3月以来首次录得环比正增长。而失业率在美国连续两个季度GDP负增长的背景下,下降至3.5%,创疫情前新低。

美国劳工部对失业率的定义是没有工作且正在积极找工作的人,所占总就业人数的百分比。总就业人口一般指18-60岁有能力工作的人,剔除未成年人、退休人员和残障人士。没有工作且正在找工作人指有那些最近一个月内积极找工作的人,如果超过一个月或者放弃找工作的人就不会被计算在内。

我们再看一下7月的就业参与率,录得62.1%,比预期的62.2%要低,前值为62.2%。就业参与率自今年3月以来持续下降,62.1%是今年的最低值。前几个月基本保持就业参与率与非农新增就业人数同向变动的趋势,但7月的数据明显呈现较大背离。

从美国的当周初请失业金人数来看,自4月以来申请失业金的人数持续递增,趋势一直延续到7月。因此,美国的劳动力市场并不像劳工部所公布的数据表现那么好

美国当周初请失业金人数

来源:TradingEconomics

并且,为了应对利率上升、经济环境下行的压力,近期美国科技巨头集体进行裁员,例如亚马逊、特斯拉、推特、微软和Meta等。我们可以设想一下,被科技龙头裁掉的人员很难在这个经济环境下短时间找到一份与之前相匹配的同行业的工作。因此,这些人群可能现阶段不会选择找工作(之前具有不错的收入、拥有一定的积蓄),或者参与临时工。由于临时工的薪资很难与之前的待遇相匹配,因此之前被裁掉的人或选择同时打几份工来维持此前生活水平,这就意味着一个人同时拥有多个payslips,而这些payslips会被美国劳工部统计成多份就业。因此,就业人数的猛增也就不那么让人奇怪了。

从这些数据和社会现象得出的结论是,劳动参与率降低,初请失业金人数持续上升,意味着有意愿找工作的人变少,失业率统计的分子端变小,失业率自然就下降。新增就业人数的意外增长因经历了裁员的人员同时打几份临时工,一个人创造了多份就业,新增就业人数自然就上去了。但现实是,美国的经济在放缓、综合PMI持续下行,这意味着当前美国劳动力市场错配严重,很多人有工作,但可能并不是自己想要的工作。

美国Markit综合PMI

来源:TradingEconomics

另一个有意思的发现,美国的7月Markit和ISM统计的PMI指数也出现分化,7月Markit制造业PMI录得52.2,低于预期的52.3,前值为52.3,而7月ISM制造业PMI录得52.8,强于预期的52,前值为53;7月Markit服务业PMI录得47.3陷入收缩区间,而7月ISM非制造业PMI录得56.7,强于预期的53.5和前值55.3。其分化主要体现在非制造业上。两大指数的分化主要在于编制的差异。

第一,调查对象数量不同,IHS Markit调查公司的数量是800家左右,收到回复的比率在80%左右,而ISM有900多家成员公司,但通常不公布回复率;第二,分项指数权重不同,IHS Markit制造业PMI赋予了新订单和产出更高的权重,而ISM制造业PMI则对于各分项赋予相同的权重;第三,调查对象类型不同,ISM调查侧重于大型跨国公司,而IHS Markit调查的是具有代表性的公司规模组合;第四,ISM调查不要求受访者将报告限制在美国的工厂,而IHS Markit则要求受访者的回复必须与美国工厂的工作情况相关。两大指数各有优劣,总体而言,IHS Markit制造业PMI指数在反映经济真实状况上可能略胜一筹。(来源:中信明晰笔谈)。

因此,虽然美国经济目前来看没有衰退,但真实状况呈现放缓,未来仍有衰退概率。毕竟数据与数据呈现较高的违和现象。可以想象的是,这份非农就业报告会让美联储官员更有信心的公开表明,美国的经济具有强大的韧性,支持美国继续推行激进的政策。其用意或多或少也能得知,拜登政府在中期选举前通过做出优秀的数据来提高支持率,美联储依据于数据进行激进的加息使美元保持强势,收割全球韭菜。



