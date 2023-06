今晚的非农能否助推黄金重回2000？纳指能否继续冲高？

美国劳工统计局将于6月2日晚22:30(澳东时间)公布5月非农就业数据。市场预期5月非农新增就业人数将放缓至19.5万人,前值为25.3万人;失业率预计小幅升高至3.5%,前值为3.4%;平均时薪环比预计放缓至0.3%,前值为0.5%;新增制造业就业人口预计增加5000人,前值为1.1万人;新增私营部门就业预计放缓至16.4万人,前值为23万人。

近期美元、股指成明显正相关,且与经济基本面状况高度密切。黄金与美元成负相关,近一段时间的下跌的原因为避险情绪消退。但在近几个交易日已经距低点反弹近50美金。

昨日公布的经济数据显示美国经济已开始出现明显降温,5月的ISM制造业指数录得46.9,低于预期的47,前值为47.1,连续7个月陷入萎缩。且新订单指数录得42.6,为三年来第二低水平(最差为今年1月的42.5)。

昨日美元与美股出现一定的背离,如下图所示。美元指数因经济数据疲软,导致暂停加息预期升温出现下跌。但美国三大股指仅在盘初受经济数据扰动走低,随后因传出债务上限协议的利好消息上涨。





美元指数 USDX —— 4小时图

来源:CMC Markets(6月2日)





纳斯达克100指数 NDAQ Cash —— 4小时图

来源:CMC Markets(6月2日)

随着债务上限法案顺利通过两党,市场也已经对其作出了积极的反馈,其对市场的影响可能将逐步消退,市场的定价逻辑将再次转移到经济数据上。如果今晚劳动力市场数据出现符合预期的放缓,将进一步提振美联储在6月暂停加息的预期。这就意味着近期支撑美股上涨的逻辑将消退。

纳指的图形结构为多头,价格在5日均线之上不贸然摸顶。但当前已出现超买,在财报季消退以及债务协议利好结束后,指数出现调整也为大概率事件,可关注下方支撑:13700





纳斯达克100指数 NDAQ Cash —— 日线图

来源:CMC Markets(6月2日)

现货黄金持续反弹,目前价格来到阻力1984附近。若今晚数据显示放缓将进一步对美元形成利空,带动黄金的进一步上涨。预计将重回2000之上。目标:2000,2020。



现货黄金 XAU/USD —— 1小时图

来源:CMC Markets(6月2日)



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.