年中展望：下半年该如何选择投资标的？美股、澳股、A股、港股、货币

在思考各類資產可能會出現的走勢時,我們需要記住一點:價格反應依據於市場預期。

美股

納指自年內高點下跌幅度超30%

圖中四段趨勢的邏輯:

 去年年底釋放今年3月加息預期,價格自年初開始下跌(1-3月下跌)

 俄烏戰爭,3月加息25bps(力度較輕),加息落地後美股反彈至4月(3月中-4月初反彈)

 4月初公佈3月通脹數據公佈,5月加息50bps預期快速升溫,自4月開始結束反彈持續下跌(4月初–5月中下跌)

 6月10日公佈5月通脹數據創新高,75bps加息預期急劇升溫,並且上周得到執行,美股6月中以來持續下挫創新低。

納斯達克指數NDAQ——日線圖

圖片來源:CMC Markets

澳股

 年初向市場釋放訊號即2月暫停資產購買,囙此在市場預期,以及“風向標”美股的下跌,1月價格見頂回落。 但維持高位,因進一步加息指引未出,澳聯儲對通脹仍持保守態度(1月下跌),隨後在消化完利空後價格迎來持續反彈。

 4月下旬公佈一季度通脹數據,加息預期升溫,從4月下旬開始價格見頂下挫,因消化澳聯儲5月加息25bps預期

 5月中澳股反彈,因加息預期被消化殆盡,並且美股反彈。

 6月初價格加速下跌,跌破高位。 因澳聯儲加息節奏加快,50bps。

澳大利亞200指數ASX200——日線圖

圖片來源:CMC Markets

由此可見,價格走勢往往都是在市場在率先釋放訊號的時候啟動,而在事實公佈後容易迎來兌現。

通脹方面

能源價格、大宗商品價格6月迎來下跌。

美國WTI原油Crude oil WTI——日線圖

圖片來源:CMC Markets

瓦斯價格——日線圖

圖片來源:CMC Markets

彭博商品價格指數——日線圖

圖片來源:Tradingview

能源價格或見頂:

 美國政府施壓油企

 拜登訪問沙特

 據悉歐佩克+8月可能會堅持增產64.8萬桶/日,希望借此緩解油價飆升和通脹壓力。

 高油價抑制後續需求

對糧價的影響:

 產能從自然灾害中逐步恢復(不確定性)

 能源價格回落有助於擴大化肥廠產能

 中國疫情解封,化肥供應出口逐步恢復

 俄烏局勢緩解的可能性(未知)

美國6月通脹或迎來好轉迹象(6月通脹公佈於7月13日)

澳大利亞二季度通脹或創新高(二季度數據公佈於7月27日),6月加息50bps,7、8月或繼續維持50bps加息,現時商業、消費者信心處於低位,進一步加息縮減社融規模,打擊市場需求,三季度通脹或迎來好轉。

下半年投資機遇

美股

 6月通脹數據若改善將引領市場預期的轉變,加息50bps將成為利好。 但若繼續維持75bps或仍有一次下行空間,但在該下行結束後或迎來階段性底部。

 中期選舉前政策力度難以持續加速

 失業率觸底,在經濟衰退的背景下有可能反彈,美聯儲在考量失業率反彈的風險下難以使75bps這一激進加息常態化

 投資者悲觀情緒達到2020年3月以來低點,市場極度悲觀——機遇

Q3進入低位盤整反彈期,若出現再次恐慌大跌,則意味機會的到來。 關注科技指數反彈

澳股

 見底期會慢於美股,由於剛進入到加速加息階段,短期市場預期不會改變。

 澳聯儲追跡季度通脹數據,Q2數據很大概率繼續上升,這一數據公佈時間為7月27日,結合7月加息50bps的高概率,7月底前市場難以有明顯起色。

下半年板塊關注:

科技:跌幅遠高於其他板塊,成長股主要受市場緊縮影響更深,但估值當前已經回到低位,能源、商品價格或見頂,三季度通脹或有所改善,三季度加息步伐或先快後緩,即50bps–25bps轉變,因此反彈空間可觀

金融:過去兩周跌幅明顯,雖然從基本邏輯上思考,加息有希望意味著利差的擴大,放貸收益更高。 但取決於經濟基本面。 在高通脹背景下,居民、企業信心連續數月下滑,社融規模下滑,企業生產、投資,居民消費意願較低,銀行放貸業務增速有限。 股價的反轉邏輯:通脹回落。

礦業股:中澳關係回暖,中國基建增速下半年發力,趨勢結構良好。

能源股:國際能源價格或見頂,近期表現見頂概率較大。

中國A股

 貨幣環境獨立於全球經濟體,寬鬆政策

 多項政策支持,經濟剛從疫情封鎖中復蘇,擴大內需意願强烈

 近期賽道股或面臨修正(新能源、電晶體、光伏、汽車),關注穩增長主線(白酒、家居、家電,基建)

港股

 2021年行業監管已經進入到釋放尾期,行業整改期穩步運行,未來傾向於常態化監管,市場恐慌預期得以釋放,力度進入寬鬆,政策底訊號逐步出現。

 估值較低

 南向資金持續流入

 受短期疫情,宏觀政策影響使業績在第二季度承壓,但隨後預計將迎來釋放,疫情影響逐漸消退,雲業務業績增速在近兩個季度增速明顯,遊戲版號目前正在放鬆,廣告業績在監管逐漸常態化的背景下有望反彈。

貨幣

 美元指數見頂,政策力度或漸漸放緩,經濟衰退

 英鎊、歐元、澳元或反轉,英國央行或將提高加息幅度至50bps,歐洲央行下半年發力,澳聯儲進入加速緊縮期



