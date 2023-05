金融早报:英伟达推动 AI 芯片制造商暴涨

Nvidia 的股价在其强劲的财报中飙升 25%,引发了芯片制造商股价飙升,其中 AMD 的股价上涨 10%,台积电的股价上扬 12%。 人工智能行业的龙头微软也劲涨 3.8%。 科技股反弹再次捍卫美股大盘,纳斯达克指数进一步上涨至 13 个月高点,而道琼斯工业指数在能源和消费股拖累下下滑,为经济发展乏力的直接反映。

尽管如此,随着 2 年期债券收益率跃升 18 个基点至 3 月 10 日以来的最高水平,市场似乎并不预期美联储会变的更加鸽派。 美元指数两个多月来首次升破104。 美国 GDP 的二次估值 自1.1%向上 修正至 1.3%,而申请失业救济金的人数则低于共识。 这些经济数据潜在加强市场对美联储保持利率在高位的预期。

包括金属和能源在内的大宗商品市场受到强势美元和中国悲观经济前景的打击。 但原材料和原油的下跌同时潜在继续改善高通胀的现状。

亚洲市场开盘将涨跌互见,ASX 200 期货下跌 0.08%,恒生指数期货下跌 0.89%,日经 225 指数上涨 0.78%。

金融市场主要行情:

标准普尔 500 指数收高,但主要受到科技板块的提振,该板块在英伟达引领的涨势中上涨 4.45%。 与此同时,标普 500 指数 11 个板块中有 7 个板块收低,其中能源板块领跌,下跌 1.89%。 公用事业、医疗保健和消费必需品等防御性板块也失去了动能,分别下跌 1.38%、1.04% 和 0.77%。

在 AI 芯片需求升温的情况下,英伟达的市值飙升 25%,逼近 1 万亿美元。 这家芯片制造商的市值在发布了一份爆棚的财报后的一天内跃升了约 1,950 亿美元,达到 9,500 亿美元,突显出近几个月人工智能驱动的科技牛市爆发式的狂热。 该股市盈率攀升至218,在成长股中处于较高水平。

中国购物平台美团在第一季度恢复盈利,收入同比增长 27%。 其核心商业业务增长了一倍多,销售收入增至 586 亿元人民币(83 亿美元),超过了估计的 575 亿元人民币,这要归功于中国取消严格的 Covid 防控措施后消费者对餐饮、旅游和门票的需求回暖。

在日本央行行长上田一夫表示“我们的目标不是工资增长本身”之后,美元/日元跳升至 140 上方,为 2022 年 11 月以来的最高水平,再次击败对近期政策变化的押注。 Ueda 表示保持货币政策的灵活性,以支持 2% 通胀目标的可持续性。

由于美元走强和债券收益率重新攀升,黄金期货跌至两个月以来的最低点。 由于双顶形态可能已经形成,技术面看贵金属或扩大跌势至1900的潜在目标。

在俄罗斯副总理表示 OPEC + 预计不会进一步减产后,WTI 期货结束了连续三天上涨行情,下跌超过 3%。

澳大利亚证券交易所和新西兰证券交易所的公告/新闻:

Fisher & Paykel (ASX/NZX: FPH) 报告 23 财年收入为 15.8 亿新西兰元,同比下降 6%。 其税后净利润同比下降 34% 至 2.503 亿新西兰元。 20323 财年的指导收入为 17 亿新西兰元。

今日议程:

5 月份东京核心 CPI。

4 月份美国核心 PCE 价格指数。



