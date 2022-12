老虎环球基金和其他81家对冲基金为什么都在做多微软？

微软的云业务近期增长颇为艰难,但其首席执行官Satya Nadella专注于帮助客户优化支出,建立客户忠诚度。正是Azure的长期潜力,可能刺激了数十位基金经理做多该股。

微软重新夺回了对冲基金中最受欢迎的多头头寸的地位。根据高盛对786只对冲基金的分析,截至9月底,82只对冲基金的前十大持股中有微软。

在第二季度,795只对冲基金中,有92只将亚马逊列为前10大持仓股之一,84只将微软列为前10大持仓股之一。在第一季度,当时持仓微软和亚马逊的基金数量分别为101和87。

在美联储试图引导美国经济走向软着陆之际,对冲基金的投资组合基本上仍处于持有模式,高盛股票策略师 Ben Snider在CNBC看到的一份报告中写道。



截至11月30日收盘,微软股价今年以来下跌了约24%,至254.93美元,但过去一个月上涨了8.5%。

短期内经济增长放缓

微软 MSFT —— 周线图来源:CMC Markets(12月1日)

在2023财年年第一季度财报令人失望之后,微软股价在过去的几个月连续走低。

尽管营收的收入超出了预期,但增幅降至11%,为五年来的最低水平。Azure的销售额增长了35%,但与2022年第四季度的40%和2022年第一季度的50%相比,这是一个明显的下降。在财报电话会议上,微软首席财务官Amy Hood表示,Azure的发展将继续放缓,并预计本季度将出现小幅下滑。高昂的能源成本也会侵蚀Azure的毛利率。

尽管Azure的增长目前正在放缓,但微软似乎在为长期发展做打算。首席执行官Satya Nadella在财报电话会议上表示,微软正专注于优化客户现有的架构,以建立客户忠诚度。

Satya Nadella说:“我们面向客户的组织的首要任务是积极帮助他们优化。从长远来看,这将有助于提高股东的回报。”

Azure有吸引力的增长故事

短期内增长可能会放缓,但Azure在云计算市场的份额已经从2020年初的17%上升到今年年初的21%,而亚马逊的份额则保持持平。

高盛对Azure的故事深信不疑。该行重申了对该股的“买入”评级和330美元的目标股价。

以Kash Rangan为首的分析师在一份报告中写道:“我们仍然是该股的买家,因为我们看到,即使在增长放缓的环境下,该公司也有能力继续赢得交易,并在现有客户群中扩大钱包份额。”

可以说,正是Azure的增长吸引了对冲基金对其股票进行多头头寸。最新的13F文件显示,截至9月30日,微软是老虎环球的第二大股东,价值13.9亿美元,占总持股的13%。该股是Citadel的第十大持股,价值57亿美元,占其总资产的1.3%。

这么多对冲基金做多微软的事实,也可以被解读为机构相信,一旦市场见底,该股将会反弹。



