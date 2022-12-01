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老虎环球基金和其他81家对冲基金为什么都在做多微软？

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CMC Markets

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01 Dec 2022, 16:50

微软的云业务近期增长颇为艰难，但其首席执行官Satya Nadella专注于帮助客户优化支出，建立客户忠诚度。正是Azure的长期潜力，可能刺激了数十位基金经理做多该股。

82只对冲基金持有的前10只股票中，微软的数量最多。

Azure的短期增长正在放缓，但其长期前景依然强劲。

微软占iShares全球科技ETF投资组合的16.90%。

微软重新夺回了对冲基金中最受欢迎的多头头寸的地位。根据高盛对786只对冲基金的分析，截至9月底，82只对冲基金的前十大持股中有微软。

在第二季度，795只对冲基金中，有92只将亚马逊列为前10大持仓股之一，84只将微软列为前10大持仓股之一。在第一季度，当时持仓微软和亚马逊的基金数量分别为101和87。

在美联储试图引导美国经济走向软着陆之际，对冲基金的投资组合基本上仍处于持有模式，高盛股票策略师 Ben Snider在CNBC看到的一份报告中写道。


截至11月30日收盘，微软股价今年以来下跌了约24%，至254.93美元，但过去一个月上涨了8.5%。


 
微软 MSFT —— 周线图
来源：CMC Markets（12月1日）

短期内经济增长放缓

在2023财年年第一季度财报令人失望之后，微软股价在过去的几个月连续走低。

尽管营收的收入超出了预期，但增幅降至11%，为五年来的最低水平。Azure的销售额增长了35%，但与2022年第四季度的40%和2022年第一季度的50%相比，这是一个明显的下降。在财报电话会议上，微软首席财务官Amy Hood表示，Azure的发展将继续放缓，并预计本季度将出现小幅下滑。高昂的能源成本也会侵蚀Azure的毛利率。

尽管Azure的增长目前正在放缓，但微软似乎在为长期发展做打算。首席执行官Satya Nadella在财报电话会议上表示，微软正专注于优化客户现有的架构，以建立客户忠诚度。

Satya Nadella说：“我们面向客户的组织的首要任务是积极帮助他们优化。从长远来看，这将有助于提高股东的回报。”

 

Azure有吸引力的增长故事

短期内增长可能会放缓，但Azure在云计算市场的份额已经从2020年初的17%上升到今年年初的21%，而亚马逊的份额则保持持平。
高盛对Azure的故事深信不疑。该行重申了对该股的“买入”评级和330美元的目标股价。

以Kash Rangan为首的分析师在一份报告中写道：“我们仍然是该股的买家，因为我们看到，即使在增长放缓的环境下，该公司也有能力继续赢得交易，并在现有客户群中扩大钱包份额。”

可以说，正是Azure的增长吸引了对冲基金对其股票进行多头头寸。最新的13F文件显示，截至9月30日，微软是老虎环球的第二大股东，价值13.9亿美元，占总持股的13%。该股是Citadel的第十大持股，价值57亿美元，占其总资产的1.3%。
这么多对冲基金做多微软的事实，也可以被解读为机构相信，一旦市场见底，该股将会反弹。

 


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