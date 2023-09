特斯拉股价止跌回升，现在还能买么？

特斯拉股价本周震荡反复,在9月1日特斯拉宣布新Model 3正式预售后,同时宣布其高端车型Model S和Mode X降价,并且宣布自动驾驶软件的降价。特斯拉在当日股价暴跌超5%。随后在本周股价重新回升,截至9月7日,特斯拉股价收盘为251.47美元,收复自9月1日以来的近1半的涨幅。



即便股价近期走势反复,但特斯拉股价今年仍上涨了104%,其股价的主要驱动力在于降价带来的销量持续增长。特斯拉在中国8月的销量为84159辆,环比增长31%,同比增长9.35%,继续保持着强劲的势头。



但投资者似乎对特斯拉股价的关注度更多在放在利润率上,虽然二季度的交付创新高,但毛利率较去年同期大幅度下降至18.1%,创四年来新低。而股价也在二季报发布后一路向下,最低在8月18日跌至212美元,较今年高点下跌29%。

特斯拉股价的基本面分析



作为特斯拉的主力销售车型,新Model 3由于其超预期的定价和一些设计上的调整存在争议,在内饰上增加更多Alcantara材质装饰和氛围灯,以及增加前排座椅通风,和后排娱乐中控屏。而存在争议的地方在于取消了转向杆和怀挡,均改为触摸屏操作。并且取消全车毫米波雷达,以及在标准版和四驱版本上性能上的减配。虽然在一些用车体验上有所改善,但像氛围灯和座椅通风以及内饰材质的调整在当下中国新能源汽车市场已经是屡见不鲜。而对此前的优势领域性能方面做出减配,以及超预期的定价,让投资者对该新车型的销量持保守态度。但也有种说法是,通过调高新车型的定价从而达到更快的去旧车库存,以后新车型或存在价格的调降。



对于股价方面的影响,由于市场对新Model 3的看法褒贬不一,预计其对当前中国电动车市场当前的影响可能是有限的,在初期公布后不具优势的定价和去库存阶段预计在销量上可能会出现放缓,而后续或在去库存周期结束后出现价格上的变动或软件方面的升级,即提振销量。这意味着当前股价或维持一个震荡的格局。

特斯拉股价的技术面分析



当前特斯拉股价在240附近获得了支撑,该处也是此前的多空分界区域。我们可以看到股价在8月29日小幅放量突破240阻力后,在此处出现盘整,稳守在30日均线附近。成交量目前没有明显衰竭,这意味着若后市成交量能保持增量则意味着或以240为防守开始新一波的反弹,上方目标可关注270附近。





特斯拉 TSLA —— 日线图

来源:CMC Markets(9月8日)



