CMC集团推出全新股票交易平台

新平台可提供英美上市股票的交易服务及其他投资项目。

客户可享免佣金服务。

CMC集团专门针对英国投资者推出了全新投资平台——CMC Invest。

借势伦敦规模最大的金融事件——金融巨头伦敦峰会。今年,我们的业务已拓展至线上交易、金融科技、数字资产、区块链和支付等全新垂直领域。

CMC Invest将面向投资者开放,为投资者在整个投资过程中提供协助。

CMC Invest英国负责人Albert Soleiman表示:“投资是一件很复杂的事情,而且很多时候它与我们的投资目的和投资对象无关。CMC Invest旨在为客户提供相应的工具和流程服务,在整个投资旅程中为客户提供协助和指导,帮助其做出适合自己的选择。”

CMC Invest平台将提供英美上市股票、交易所交易基金(ETF)和投资信托的投资服务。CMC还计划新增共同基金和美元货币钱包等功能,以拓展服务范围。

此外,平台客户可享免佣金服务,仅需缴纳0.5%的外汇手续费。

“我们很高兴能根据客户需求推出CMC Invest这个平台,我们将竭力为客户提供全流程服务,助其不断成长,适应市场环境变化并实现财富目标”,Soleiman如是补充道。

杠杆业务和非杠杆业务

CMC成立于1989年,总部位于伦敦,是世界领先的在线外汇交易,股票交易和差价合约交易提供商。在2021年金融巨头伦敦峰会上,CMC荣获最佳外汇交易平台大奖。

CMC Invest推出时,已有诸多经纪商尝试拓展新业务,摆脱对差价合约(CFD)业务的依赖。Trading 212捷足先登,获得了巨大的商业成功。

同时,CMC正考虑将杠杆业务和非杠杆业务拆分为两个业务板块。尽管杠杆业务是CMC集团的核心业务,但该集团正在将重心转至非杠杆业务。

此前,CMC在进行品牌重塑时,将其机构业务分割出来,并成立了CMC Connect。如今,CMC Invest的推出似乎也是该集团业务分割举措的一部分。

同时,CMC更新了本财年的财务指引,预计其运营成本将增加5%。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.